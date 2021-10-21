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Соблазнительная Майли Сайрус снялась в откровенном видео и засветила соски

Майли Сайрус. ФОТО: Jordan Strauss / AP

Звезда будоражит воображение своих поклонников! Популярная американская певица Майли Сайрус в очередной раз порадовала поклонников пикантным контентом, сообщает «ТСН».

Звезда засветилась на обложке глянца Interview. Но кроме фото, певица решилась поделиться и довольно откровенным видео. В ролике звезда показала, как происходил процесс съемок.

Майли в разных образах соблазнительно позировала. То звезда была в откровенном белом коротком платье, то в нижнем белье, то в купальнике. Видео действительно невероятное, ведь на некоторых кадрах исполнительница засветила свои соски.

"Жизнь похожа на коробку конфет. Никогда не знаешь, что ты получишь", — подумала певица.

Сексуальное видео смотрите ЗДЕСЬ!


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