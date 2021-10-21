Чт, 21.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Потап рассказал, как признался жене в изменах с Каменских: «Сердце разбивалось»

Потап и Настя Каменских ФОТО: Инстаграм

Рэпер Потап рассказал, как признался жене Ирине Горовой в изменах с Настей Каменских. Сейчас продюсер женат на своей коллеге по сцене, но до этого он более 15 лет был в браке. Признание далось ему с болью, о которой тяжело вспоминать и сегодня, сказал Алексей Потапенко (настоящее имя артиста — Прим. ред.), пишет Пятый канал.

По его словам, мысль об измене была невыносимой. Вместе с Горовой он воспитывал сына, мальчик подрастал — на этом фоне душевная боль казалась особенно тяжкой. Но совесть пересилила, и Потап наконец решил покончить с обманом и осмелился на откровенный разговор.

Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось,

— рассказал Потап на украинском телевидении.

Далее последовало расставание и развод. Вероятно, Ирина восприняла новость спокойно, без конфликтов. Горовая и Потапенко вели совместный музыкальный проект — продюсерский центр MOZGI, соучредителями которого являются по сей день. Несмотря на размолвку, экс-супруги договорились, что рабочие отношения продолжатся.

Музыкант регулярно общается с сыном Андреем. Подросток бывает в доме новой семьи отца, остается ночевать, новая избранница отца относится к нему хорошо и всегда рада видеть у себя в гостях.

В 2019 году Потап и Каменских поженились. На свадебное торжество была приглашена и бывшая жена продюсера. Горовая на тот момент была не одна. Она пришла вместе с новым избранником — бизнесменом Евгением Артюховым. Влюбленных связывали очень тесные отношения: они открыто флиртовали, целовались и фотографировались вместе. Но какие отношения связывают их сегодня, сказать трудно: с тех пор Горовая практически не появлялась на публике, не только в сопровождении Артюхова, но в целом с мужчинами.


Подписывайтесь на страницу портала Limon в Facebook!
НАВЕРХ
Back