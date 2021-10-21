Потап рассказал, как признался жене в изменах с Каменских: «Сердце разбивалось»

По его словам, мысль об измене была невыносимой. Вместе с Горовой он воспитывал сына, мальчик подрастал — на этом фоне душевная боль казалась особенно тяжкой. Но совесть пересилила, и Потап наконец решил покончить с обманом и осмелился на откровенный разговор.

Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось,

— рассказал Потап на украинском телевидении.

Далее последовало расставание и развод. Вероятно, Ирина восприняла новость спокойно, без конфликтов. Горовая и Потапенко вели совместный музыкальный проект — продюсерский центр MOZGI, соучредителями которого являются по сей день. Несмотря на размолвку, экс-супруги договорились, что рабочие отношения продолжатся.

Музыкант регулярно общается с сыном Андреем. Подросток бывает в доме новой семьи отца, остается ночевать, новая избранница отца относится к нему хорошо и всегда рада видеть у себя в гостях.

В 2019 году Потап и Каменских поженились. На свадебное торжество была приглашена и бывшая жена продюсера. Горовая на тот момент была не одна. Она пришла вместе с новым избранником — бизнесменом Евгением Артюховым. Влюбленных связывали очень тесные отношения: они открыто флиртовали, целовались и фотографировались вместе. Но какие отношения связывают их сегодня, сказать трудно: с тех пор Горовая практически не появлялась на публике, не только в сопровождении Артюхова, но в целом с мужчинами.



