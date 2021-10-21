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Эстонский актер, борющийся вместе с братом-близнецом с диабетом: лёг спать, проснулся в скорой

Прийт Пиус ФОТО: Agnese Zeltiņa

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, цель которого - повышение осведомленности людей об этом заболевании. Актер Прийт Пиус посетил телешоу Õhtu! и рассказал о своей жизни как диабетика.

Лечение диабета и поддержание своего здоровья на стабильном уровне зависит от ежедневного введения инсулина. Около 10 лет назад актер совершил ошибку, которая может случиться со всеми диабетиками. «Обычно в девять утра вы делаете одну инъекцию, а потом еще одну, но я все перепутал. Они выглядят очень похоже, но это очень разные вещи», - сказал Прийт Пиус.

Если один из шприцев нужно использовать только один раз в день, другой следует использовать по мере необходимости. Однако, по словам Прийта, он делал слишком много неправильных поступков. «Я заснул, а проснулся в машине скорой помощи», - сказал он. «Видимо меня как-то затрясло, и тогда вызвали скорую». По словам актера, худший вариант развития событий в этом случае - смерть, если вовремя не получить помощь.

Прийту было 15 лет, когда ему поставили диагноз диабет I типа. Болезнь не редкость в его семье, но все она перевернула его жизнь с ног на голову. Всего за год до этого такой же диагноз был поставлен его брату-близнецу Мярту Пиусу. «Я видел в течение года, как мой брат делал себе уколы, а потом мы стали делать это вместе!» - улыбается Прийт.

Однако у Мярта болезнь прогрессировала несколько хуже. «За лето он похудел примерно на 10 кг, и было трудно определить, в чем именно дело, потому что в то же время у него была проблема с аппендиксом», - вспоминает он. Брат-близнец Прийта попал в больницу из-за повышенного давления, но сам Прийт чувствует болезнь иначе. «Все время хочется пить, горло сохнет», - рассказал он.

Немного испугался Прийт и во время съемок «Черного альпиниста», которые проходили в России, в Сибири. «У меня сразу была такая паника. Мы оказались где-то в глуши и без медицинской помощи. Я слышал разные истории о том, что в России очень сложно найти нужные мне препараты», - вспоминал актер. Однако все было успешно преодолено, и ничего страшного во время съемок кино не произошло.


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