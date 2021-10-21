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Фанаты увидели на пикантном фото модель с крошечной талией, не поняв, что перед ними Анфиса Чехова

Анфиса Чехова ФОТО: Инстаграм

Популярная 43-летняя телеведущая Анфиса Чехова смогла избавиться от лишнего веса, поэтому теперь ни в чём себе не отказывает, снимаясь в купальниках разной степени открытости, пишет Лайф.

В этом ей помогают её подруги, которые не уступают актрисе. В этот раз Анфиса вместе с дизайнером Марией Беловой устроила вояж по Штатам, а теперь подруги отдыхают в Мексике. Именно это путешествие и навело телеведущую на философские мысли о женской дружбе.

Если бы женщины перестали конкурировать и объединились в группы, это была бы такая мощнейшая сила, способная управлять миром — гуманно, мудро и справедливо!

- пишет Анфиса в сопровождении в фото.

На новых фото в Instagram красотки снялись в парных купальниках, которые подчёркивали их фигуры. В руках подруги держали кокосы и веселились перед камерой, прикрыв глаза солнцезащитными очками. Эффектная внешность и образы Анфисы и Марии легко подошли бы для любой обложки журнала, однако поклонники не могли пропустить тот момент, что девушки обладают идентичными формами — будто их скорректировали в фотошопе по одному лекалу.

Что вы сделали со своими бедрами? И пропорциями тела;

Она, конечно, похудела и прекрасно выглядит, ничего не скажешь, но фильтры имеют место быть и причём не совсем художественной рукой сделаны;

Какие красотки, очень одинаковые,

- написали подписчики.

Анфису Чехову не единожды ловили на неумелом фотошопе — то вокруг талии ведущей текут текстуры, то её слишком длинные ноги лишаются коленей, как у куклы. В прошлом году артистка признавалась, что похудела на 25 килограммов и теперь полностью довольна своей фигурой. По словам звезды, если она и прибегает к ретуши, то чтобы подправить неудачный свет или неровности на коже.

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