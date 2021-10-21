Фанаты увидели на пикантном фото модель с крошечной талией, не поняв, что перед ними Анфиса Чехова

В этом ей помогают её подруги, которые не уступают актрисе. В этот раз Анфиса вместе с дизайнером Марией Беловой устроила вояж по Штатам, а теперь подруги отдыхают в Мексике. Именно это путешествие и навело телеведущую на философские мысли о женской дружбе.

Если бы женщины перестали конкурировать и объединились в группы, это была бы такая мощнейшая сила, способная управлять миром — гуманно, мудро и справедливо!

- пишет Анфиса в сопровождении в фото.

На новых фото в Instagram красотки снялись в парных купальниках, которые подчёркивали их фигуры. В руках подруги держали кокосы и веселились перед камерой, прикрыв глаза солнцезащитными очками. Эффектная внешность и образы Анфисы и Марии легко подошли бы для любой обложки журнала, однако поклонники не могли пропустить тот момент, что девушки обладают идентичными формами — будто их скорректировали в фотошопе по одному лекалу.

Что вы сделали со своими бедрами? И пропорциями тела; Она, конечно, похудела и прекрасно выглядит, ничего не скажешь, но фильтры имеют место быть и причём не совсем художественной рукой сделаны; Какие красотки, очень одинаковые,

- написали подписчики.