Чт, 21.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Это стерилизация»: Катя Лель считает, что прививка от коронавируса уничтожит будущее поколение

Катя Лель ФОТО: Инстаграм

Недавно ряды антипрививочников покинула Виктория Боня. Модель, заявившая, что вакцинация - это чипирование, все-таки сделала прививку от COVID-19. В Монако, где сейчас живет Боня, без вакцинации нельзя выходить на улицу - и Вика сдалась.

А вот еще одна ярая противница вакцины Катя Лель по-прежнему считает прививку вредной для здоровья. Более того, певица уверена, что вакцинация от коронавируса скажется на грядущем поколении. Катя придерживается версии, что вакцина от COVID-19 вызывает бесплодие. И из-за этого, по ее мнению, будущее поколение просто вымрет, пишет kp.ru.

- Доказали, что то, что содержится там, влияет на генетику человека, влияет на деторождение. Это стерилизация - не будет больше нового поколения, понимаете? Так много причин, которые не во благо человечества. Я не знаю, что будет завтра, но времена грядут непростые, и все, что я хочу пожелать нам, друзья, это силы духа, доброты, любви. Мы не справимся друг без друга. Все, что нам поможет - это любовь друг к другу, без нее мы не выживем, - заявила Катя порталу POPCAKE.TV.

Возможно, это озарение пришло к певице из космоса. Ранее Катя не раз утверждала, что контактировала с представителями внеземных цивилизаций. Артистка рассказывала, что в юности ее забрали инопланетяне и похитили у нее зубы. Затем гуманоиды вернули будущую звезду домой, но трех зубов Катя в итоге не досчиталась. Да и сейчас Лель постоянно видит в небе таинственные знаки. Как-то, например, рассказала журналистам, что регулярно наблюдает летающие тарелки. Поклонники тогда не на шутку встревожились за ментальное здоровье звезды. Но Катя на полном серьезе расписывала, что «тарелочки» довольно часто летают над Москвой.

© Иван МАКЕЕВ

- Дочь и муж видят тарелки каждый день - в центре Москвы на Новослободской. Я их снимаю на видео. Они следят за мной, - поделилась звезда. - Вот думаю, почему я одна сумасшедшая? Почему больше никто этого не видит? Даже мужу и дочери говорю: «Если мама вдруг исчезнет, вы знаете, где я». Люди, мои дорогие, не нужно смеяться, вы знаете, как непредсказуем наш мир.

К счастью, мнение певицы о том, что вакцина от ковида погубит мир, разделяют далеко не все. Актриса Татьяна Васильева, например, убеждена, что только всеобщая вакцинация может спасти планету.

- У нас просто нет другого выбора. Такие меры - это лучше, чем лежать в больнице или умереть. Сейчас появляется хотя бы какой-то шанс выжить. 45 % привившихся - это же тоже большая цифра. И что мне теперь, из-за остальных лечь на диван и ждать, когда привьются остальные?! А если они этого не сделают? - возмущается Татьяна Васильева.

А продюсер Виктор Дробыш призвал не слушать никаких теорий заговора.

- Я, например, сделал прививку. Пусть вакцинируются все, нечего болтаться без вакцинации. И не надо слушать всякие теории заговора, - сообщил продюсер Телепрограмме.pro.

НАВЕРХ
Back