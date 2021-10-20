На этот раз в Эстонии к срочной службе смогли приступить лишь вакцинированные
Департамент оборонных ресурсов на днях призвал к срочной службе 853 молодых человека, все из которых вакцинированы по крайней мере одной дозой, пишет Järva Teataja.
Департамент оборонных ресурсов на днях призвал к срочной службе 853 молодых человека, все из которых вакцинированы по крайней мере одной дозой, пишет Järva Teataja.
Кроме молодых людей в этот раз к службе приступит и восемь девушек.
По словам генерального директора Департамент оборонных ресурсов Марлен Пискунов, самой большой проблемой на этот раз было добиться максимальной вакцинации. Это означает, что некоторым молодым людям, ранее призванным на военную службу, пришлось отложить службу из-за отказа от вакцинации. «Здесь важно помнить, что отказ от вакцинации никого не освобождает от службы, а она просто откладывается для этих людей», – подчеркивает Пискунов.
Срочная служба по собственной инициативе по-прежнему популярна, таким вариантом воспользовались 60 процентов молодых людей.
На срочную службу призываю три раза в год. Следующий призыв состоится 31 января 2022 года.
Смотрите в видеосюжете Repoter, как провожали призывников!