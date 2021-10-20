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На этот раз в Эстонии к срочной службе смогли приступить лишь вакцинированные

Призывники отправляются на срочную службу. Пайде. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Департамент оборонных ресурсов на днях призвал к срочной службе 853 молодых человека, все из которых вакцинированы по крайней мере одной дозой, пишет Järva Teataja.

Кроме молодых людей в этот раз к службе приступит и восемь девушек.

По словам генерального директора​ Департамент оборонных ресурсов Марлен Пискунов, самой большой проблемой на этот раз было добиться максимальной вакцинации. Это означает, что некоторым молодым людям, ранее призванным на военную службу, пришлось отложить службу из-за отказа от вакцинации. «Здесь важно помнить, что отказ от вакцинации никого не освобождает от службы, а она просто откладывается для этих людей», – подчеркивает Пискунов.

Срочная служба по собственной инициативе по-прежнему популярна, таким вариантом воспользовались 60 процентов молодых людей.

На срочную службу призываю три раза в год. Следующий призыв состоится 31 января 2022 года.

Смотрите в видеосюжете Repoter, как провожали призывников!


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