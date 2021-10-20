На этот раз в Эстонии к срочной службе смогли приступить лишь вакцинированные

Кроме молодых людей в этот раз к службе приступит и восемь девушек.

По словам генерального директора​ Департамент оборонных ресурсов Марлен Пискунов, самой большой проблемой на этот раз было добиться максимальной вакцинации. Это означает, что некоторым молодым людям, ранее призванным на военную службу, пришлось отложить службу из-за отказа от вакцинации. «Здесь важно помнить, что отказ от вакцинации никого не освобождает от службы, а она просто откладывается для этих людей», – подчеркивает Пискунов.