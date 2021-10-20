Цветочное платье от Татьяны Тридворновой ушло за 6 000 евро на престижном швейцарском аукционе

В рамках этого мероприятия состоялся аукцион, одним из лотов которого стало эксклюзивное цветочное платье, созданное руками нашей Татьяны Тридворновой. Начальная цена цветочного платья была 3000 евро, продали за 6000 евро. И платье стало самым дорогим лотом на акуционе.

По словам Тридворновой, «на бал можно попасть по билетам стоимостью от 500 до 1000 евро. И танцуют все, кто хочет. За две недели до бала желающие танцевать гости ходят на репетиции и под руководством танцмейстеров учат танцевальные движения. Скажу, что благотворительный бал "Сокровища России" – это мероприятие высочайшего уровня, и он разбавлен разнообразнейшей музыкальной программой».

Как рассказала Татьяна, «продается сертификат на создание платья. В нужный для покупательницы день мы выезжаем к ней и делаем платье "Золотая осень". Я не могу раскрывать имена покупателей, но скажу, что это была швейцарская пара: он миллиардер, а жена у него русская».



