Умер исполнитель роли профессора Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе

О том, что советской звезды не стало, в социальных сетях сообщил самарский журналист Виталий Добрусин.
«Друзья! В это невозможно поверить: ушел Виктор Иванович Евграфов. Я так гордился, что замечательный артист и педагог живет в нашем городе Самара. Что я могу в любое время набрать его номер — услышать его добрый голос, его ободряющие слова, его свежую шутку. Это ужасно, чудовищно — в это невозможно поверить. Я знал, какие у него проблемы со здоровьем из-за его съемок в кино и травм, полученных в качестве каскадера. Но все равно, успокаивал я себя, он же еще совсем молодой и никогда не жаловался на здоровье. Мы писали о нем в «Самарских судьбах», издавали книгу «Самарские тайны российского кино», где его фото в роли профессора Мориарти было на обложке. Нет слов, нет эмоций. Я еще чувствую тепло его руки», — сообщил друг на странице в соцсети.
Знаменитость скончался на 74-м году жизни. Причиной смерти исполнителя роля Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе Виктора Евграфова стал оторвавшийся тромб. Информация об этом появилась на странице киностудии «Самарафильм» во ВКонтакте.
«По имеющейся информации, оторвался тромб. Предположительно, заслуженного артиста России Виктора Ивановича Евграфова похоронят на „Аллее актеров“ самарского городского кладбища», — говорится в сообщении.
Там же отмечается, что не так давно Виктор Евграфов перенес коронавирус и находился на восстановлении, пишет Пятый канал.
Отметим, что Виктор Иванович стал известен благодаря роли профессора Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе. Там он снимался вместе с Виталием Соломиным и Василием Ливановым.
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