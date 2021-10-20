Умер исполнитель роли профессора Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе

«Друзья! В это невозможно поверить: ушел Виктор Иванович Евграфов. Я так гордился, что замечательный артист и педагог живет в нашем городе Самара. Что я могу в любое время набрать его номер — услышать его добрый голос, его ободряющие слова, его свежую шутку. Это ужасно, чудовищно — в это невозможно поверить. Я знал, какие у него проблемы со здоровьем из-за его съемок в кино и травм, полученных в качестве каскадера. Но все равно, успокаивал я себя, он же еще совсем молодой и никогда не жаловался на здоровье. Мы писали о нем в «Самарских судьбах», издавали книгу «Самарские тайны российского кино», где его фото в роли профессора Мориарти было на обложке. Нет слов, нет эмоций. Я еще чувствую тепло его руки», — сообщил друг на странице в соцсети.