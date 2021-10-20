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Шеф-повар Nordic Hotel Forum: времена брутальных, орущих матом шефов себя давно изжили

Шеф-повар Тимофей Монахов ФОТО: Nordic Hotel Forum

Ежегодно 20 октября отмечается профессиональный праздник — Международный день повара, в честь этого события мы решили узнать у наших шеф-поваров, что для них самое главное в профессии.

«На мой взгляд, самое главное в работе шеф-повара – это терпение, - говорит шеф-повар Nordic Hotel Forumи бренд-шеф ресторана Stenhus Тимофей Монахов. - Несомненно есть множество и других качеств, без которых шеф не будет шефом, но терпение выделю отдельно. Многие блюда требуют долгой подготовки, вплоть до целого месяца. В течение этого времени ты как шеф живешь в трепетном ожидании и неизвестности итогового результата своих стараний. Велик соблазн попробовать тот или иной продукт на «полпути», чего, конечно, делать ни в коем случае не стоит. Отсюда и получается, что терпение является самым важным качеством для шефа».

Интересно, а наши повара ругаются матом на кухне также, как герои популярных фильмов, сериалов и реалити-шоу? «Времена брутальных, орущих матом шефов себя давно изжили. Я не вижу смысла данного подхода в управлении рестораном. Атмосфера на кухне должна быть комфортной и созидательной, ведь там творится волшебство. Когда ты постоянно находишься под гнетом шефа, орущего на тебя «могучим и великим», вряд ли ты будешь получать удовольствие от работы и тем более проявлять креативность», - считает Тимофей.

Шеф-повар также рассказал нам, какие блюда ему не нравится готовить и почему. «Основываясь на своем опыте, такие блюда есть, и обычно это так называемые «скучные» блюда. Профессия шефа подразумевает креативность и творчество, ничто не убивает эти качества сильнее, чем рутина и однообразие».

А как же оценить, удалось ли блюдо или нет? «Нужно понимать, что шеф ресторана и гость ресторана оценивают блюда совершенно по-разному. Для шефа важны детали, которых зачастую гость не замечает. Но тут нужно помнить главное правило ресторанного бизнеса, а именно: «клиент всегда прав», поэтому даже если шеф души не чает в своем новом «шедевре», он никогда не оставит его в меню, если гостям ресторана блюдо не понравится».

День повара Тимофей, как и положено, будет проводить в ресторане, на своей кухне.


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