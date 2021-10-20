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Горячая профессия! 15 фильмов ко Дню повара, которые поднимут настроение и аппетит

Шеф-повар. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

День повара - это международный праздник, который отмечают 20 октября. Повар — одна из старейших профессий в мире и одна из самых востребованных. В честь этой прекрасной профессии смотрите список удивительных фильмов, которые окунут вас в волшебный мир кулинарии! 

День повара — праздник, который появился сравнительно недавно. Международный день повара 20 октября появился по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ в 2004 году. Его отмечают более чем в 70 странах мира, устраивая ресторанные фестивали, кулинарные конкурсы, дегустации. В некоторых странах повара посещают детские учебные заведения, где учат детей готовить и объясняют важность здорового питания.

Повар — одна из старейших профессий в мире и одна из самых востребованных. Рецепты находят в письменных документах древнего Вавилона, Египта, Китая. А старейшей книгой рецептов считается коллекция рецептов Апиция, оформленная между IV и V веками н.э. Считается, что в нее вошли древнеримские рецепты с начала нашей эры.

Несмотря на то, что профессия повара требует выматывает физически и связана с повышенной опасностью физических травм, согласно опросам, среди поваров больше счастливых людей. Почему? Возможно, вы найдете ответ в фильмах, посвященных шефам, поварам, кухне, еде, пишет портал NV.ua.

1. Пряности и страсти

(The Hundred-Foot Journey, 2014, драма, США, Индия, ОАЭ)

Хелен Миррен сыграла хозяйку знаменитого ресторана Плакучая ива.

Сюжет картины построен вокруг индийской семьи, которая была вынуждена эмигрировать в Европу. По счастливому случаю, машина эмигрантов ломается в Провансе. Попробовав местные продукты, они решают обосноваться в небольшом французском городке и основать здесь же ресторан восточной кухни.

Усадьбу Мумбаи с ее яркими вывесками и громкой музыкой открывают прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана Плакучая ива. Его хозяйка, которую сыграла темпераментная Хелен Миррен, абсолютно не рада такому соседству. Далее и без того интересная история закручивается еще больше, ведь на первый план помимо еды выходят соперничество и вражда, дружба и любовь. Стивен Спилберг, один из продюсеров киноленты, точно отметил, что Пряности и страсти — это история о слиянии двух непохожих культур.

2. Шеф

(Comme un chef, 2012, комедия, Франция, Испания)

Жан Рено сыграл одну из главных ролей в комедии «Шеф».

Комедия, которая нашла отклик и у широкой аудитории, и у профессионалов, посвященных в тонкости и тренды кулинарии, — это веселая история о сотрудничестве двух поваров, начинающего и опытного. Жан Рено, сыгравший звездного кулинара Александра, не хочет слышать о переменах, а его молодой коллега Жаки вынужден обманывать жену, чтобы заниматься любимым делом — готовить еду.

3. Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

(Julie&Julia, 2009, драма, США)

Мэрил Стрип сыграла знаменитого американского кулинара Джулию Чайлд.

События в Джули и Джулия разворачиваются в двух временных отрезках — в середине 20-го века и в начале 21-го. В наше время начинающая писательница Джули Пауэлл (Эми Адамс) решает завести кулинарный блог. В течение года она собирается приготовить 524 блюда из книги знаменитого американского кулинара Джулии Чайлд Как овладеть искусством французской кухни.

Параллельно в фильме показано, как в 1940—1950-х годах начинает строить свою карьеру сама Джулия Чайлд (Мэрил Стрип), которая в это время живет в Париже вместе со своим мужем-дипломатом (Стэнли Туччи). Женщина умирает со скуки и решает профессионально заняться своим любимым делом — приготовлением пищи. В 2010 году за роль в этом фильме Мэрил Стрип получила Золотой Глобус.

4. Повар на колесах

(Chef, 2014, комедия, США)

Раскрутить свой фургончик Касперу помогла активность в Twitter.

Фильм о том, как остаться на плаву, когда земля уходит из-под ног. Талантливейший шеф-повар Карл Каспер теряет работу в престижном ресторане, однако не сдается и находит в себе силы открыть свое мини-кафе. Он покупает небольшой трейлер и начинает готовить вкуснейшую уличную еду. Переключившись с шоколадных фонтанов на сендвичи по-кубински, Каспер находит признание и даже возвращает свою семью. Что интересно, в фильме говорится не только о любви к своему делу, но и о продвижении в Twitter.

5. Шоколад

(Chocolat, 2000, мелодрама, США, Британия)

В Шоколаде Джонни Депп сыграл цыгана по имени Ру.

Кинокартина со звездным составом — Джонни Деппом и Жюльет Бинош в главных ролях, снятая по мотивам одноименного романа Джоан Харрис. В центре сюжета — рассказ о небольшом французском городке, который погряз в собственных предубеждениях и закрыт для всего нового.

Глотком свежего воздуха для его жителей становится приезд Виенн, которая открывает в центре города кондитерскую и чествует горожан шоколадом во всех его формах.

6. Шеф Адам Джонс

(Burnt, 2015, драма, США)

Брэдли Купер ярко изобразил шефа, которому свойственны внутренние метания.

Американец Адам Джонс (Брэдли Купер) сумел покорить своими кулинарными талантами Париж, однако из-за пагубных пристрастий пустил свою карьеру шеф-повара под хвост. Несколько лет о нем ничего не было слышно. Но теперь он в вернулся и готов покорять новые вершины. Джонс не только собирается открыть собственный ресторан, но и получить третью мишленовскую звезду.

7. Вкус жизни

(No Reservations, 2007, мелодрама, США, Австралия)

Кэтрин Зета-Джонс неотразима в роли профессионального повара.

Романтическая мелодрама с Кетрин Зета-Джонс и Аарон Экхартом в главной роли. «Не все в жизни преподносится на блюдечке», — говорится в слогане фильма.

Это история о профессиональном шеф-поваре Кейт Армстронг, которая внезапно становится опекуном осиротевшей племянницы. Жизнь преуспевающего кулинара неожиданно и основательно меняется. На фоне семейных проблем возникает и одна рабочая — самоуверенный су-шеф, который, как считает Кейт, метит на ее место. Стоит добавить, что американский Вкус жизни — ремейк немецкой картины Неотразимая Марта (10 номер в этой подборке).

8. Повар для президента

(Les saveurs du Palais, 2012, драма, Франция)

Мадам Лабори любила готовить из самых простых продуктов.

Однажды известный шеф-повар Гортензия Лабори получает приглашение возглавить личную президентскую кухню в Елисейском дворце. Первые блюда, которые она готовит в новой должности, удивляют и даже смешат коллег. Но фаршированная лососем капуста, омлет с грибами и другие простые блюда, приготовленные по бабушкиным рецептам, приходятся по вкусу главе страны и его окружению. «Я до дрожи боялся этих маленьких цветочков», — говорит в одной из частных бесед французский президент о тортах с засахаренными розочками, которые для него делал бывший повар. Фильм не только прославляет аутентичную домашнюю кухню, но и рассказывает о закулисной жизни Елисейского дворца.

9. Неотразимая Марта

(Mostly Martha, 2001, мелодрама, Германия, Италия, Австрия, Швейцария)

В 2007 был снят римейк Неотразимой Марты — фильм Вкус жизни.

Шеф-повар французского ресторана в немецком Гамбурге Марта — трудоголик. Но когда ее сестра, мать-одиночка, погибает в катастрофе, Марте приходится взять под опеку свою племянницу. В то же время на горизонте возникает новая проблема в облике опасного конкурента Марио — повара из Италии.

Американский фильм Вкус жизни — ремейк Неотразимой Марты (8 номер в этой подборке).

10. Щепотка перца

(Politiki kouzina, 2003, комедия, Греция, Турция)

Фанис родился в греческой семье, однако вырос у дедушки в Турции. Дед Фаниса утверждал, что «в жизни, как и в еде, всегда найдется место пряностям». По его руководством мальчик стал первоклассным поваром. Зрелые годы Фанис провел в Афинах, где старался добавить «значимых событий» в жизнь окружающих людей. Однако через много лет он снова вернулся в Стамбул, чтобы «подсластить» и свою собственную жизнь.

11. Тост

(Toast, 2010, драма, комедия, Великобритания)

Тост — экранизация автобиографии известного британского шеф-повара Найджела Слейтера.

Школьник из небольшого британского городка Вулвергемптон по имени Найджел Слейтер имеет большой кулинарный талант, а вот «лучшее блюдо» его матери — обычный тост. Когда она умирает, мальчик остается жить вдвоем с отцом, с которым никогда не ладил. Впрочем, ситуация ухудшается, когда отец Найджела нанимает уборщицу Джоуэн Поттер. Она прекрасно готовит и мальчик опасается, что она найдет путь к сердцу его отцу и станет новой миссис Слейтер.

Кинокартина с непревзойденной Хеленой Бонем Картер в главной роли является экранизацией автобиографии известного британского шеф-повара Найджела Слейтера. К слову, и реальный Слейтер появляется в конце фильма — в роли шеф-повара ресторана Савой. Также стоит отметить, что работала над картиной опытный режиссер С.Дж.Кларксон, известная по работе над сериалами Винил, Мотель Бейтсов, Оранжевый — хит сезона, Декстер, Герои и Доктор Хаус.

12. Рататуй

(Ratatouille, 2007, анимационный фильм, США)

Команда, работавшая над мультфильмом, посетила рестораны в Париже и стажировалась у Томаса Келлера.

Юный Лингвини попадает на кухню шикарного ресторана. И все, на что он может рассчитывать — должность уборщика. Усложняет ситуацию и присутствие там очаровательной Колет, до которой ему далеко, как до Марса. Но тут происходит то, чего никто не ожидал: Лингвини встречает крыса по имени Реми, который с головой увлечен кулинарией и обладает уникальным вкусом. Они начинают работать вместе и этот необычный тандем является очень многообещающим.

Мультфильм собрал множество наград — Оскар, Золотой глобус, приз Британской академии, Жорж и Сатурн, — которые свидетельствуют о том, что он достоин просмотра. Чтобы правдоподобно воссоздать атмосферу ресторана и кухни, команда аниматоров, работавшая над мультфильмом, посещала рестораны и прошла стажировку у Томаса Келлера, одного из лучших шеф-поваров мира.

13. Мечты Дзиро о суши

(2011, Jiro Dreams of Sushi, США)

Дзиро Оно - самый известный мастер суши в мире.

Документальная лента о Дзиро Оно — владельце ресторанчика на 10 посадок в Токио, открытого в 1965 году. Вся жизнь Дзиро посвящена приготовлению суши. В 2018 году 92-летний суши-мастер стал самым старым шефом с 3 звездами Мишлен, котрыми награждено его крошечное заведение. Резервировать место в Sukiyabashi Jiro нужно не менее чем за месяц, а ужин из 20 позиций обойдется в 300 долларов на человека.

14. 1001 рецепт влюбленного кулинара

(1996, Shekvarebuli kulinaris ataserti retsepti, драма, Франция, Германия, Бельгия, Украина, Россия)

В наполненном колоритом кино Пьер Ришар сыграл французского повара-путешественника.

Фильм грузинского режиссера Наны Джорджадже с Пьером Ришаром в главной роли. В 1997 году картина была номинирована на премию Оскар в категории лучший фильм на иностранном языке (от Грузии), однако тогда уступила пальму первенства чешской картине Коля.

Кинолента повествует об отношениях французского повара-путешественника и бывшего жиголо Паскаля Ишака с грузинской княжной Сесилией Абашидзе. Впрочем, в этом фильме не так много готовят, сколько едят. «Уж лучше голодать, чем есть без аппетита», — говорит один из его героев. Дивные яства, неповторимая грузинская культура и история о безумной любви определенно улучшают аппетит зрителей.

15. Свинья

Читайте подробнее о фильме «Свинья» с Николасом Кейджем ЗДЕСЬ!

С днем повара!


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