Горячая профессия! 15 фильмов ко Дню повара, которые поднимут настроение и аппетит

Параллельно в фильме показано, как в 1940—1950-х годах начинает строить свою карьеру сама Джулия Чайлд (Мэрил Стрип), которая в это время живет в Париже вместе со своим мужем-дипломатом (Стэнли Туччи). Женщина умирает со скуки и решает профессионально заняться своим любимым делом — приготовлением пищи. В 2010 году за роль в этом фильме Мэрил Стрип получила Золотой Глобус.

4. Повар на колесах

(Chef, 2014, комедия, США)

Раскрутить свой фургончик Касперу помогла активность в Twitter.

Фильм о том, как остаться на плаву, когда земля уходит из-под ног. Талантливейший шеф-повар Карл Каспер теряет работу в престижном ресторане, однако не сдается и находит в себе силы открыть свое мини-кафе. Он покупает небольшой трейлер и начинает готовить вкуснейшую уличную еду. Переключившись с шоколадных фонтанов на сендвичи по-кубински, Каспер находит признание и даже возвращает свою семью. Что интересно, в фильме говорится не только о любви к своему делу, но и о продвижении в Twitter.

5. Шоколад

(Chocolat, 2000, мелодрама, США, Британия)

В Шоколаде Джонни Депп сыграл цыгана по имени Ру.

Кинокартина со звездным составом — Джонни Деппом и Жюльет Бинош в главных ролях, снятая по мотивам одноименного романа Джоан Харрис. В центре сюжета — рассказ о небольшом французском городке, который погряз в собственных предубеждениях и закрыт для всего нового.

Глотком свежего воздуха для его жителей становится приезд Виенн, которая открывает в центре города кондитерскую и чествует горожан шоколадом во всех его формах.

6. Шеф Адам Джонс

(Burnt, 2015, драма, США)

Брэдли Купер ярко изобразил шефа, которому свойственны внутренние метания.

Американец Адам Джонс (Брэдли Купер) сумел покорить своими кулинарными талантами Париж, однако из-за пагубных пристрастий пустил свою карьеру шеф-повара под хвост. Несколько лет о нем ничего не было слышно. Но теперь он в вернулся и готов покорять новые вершины. Джонс не только собирается открыть собственный ресторан, но и получить третью мишленовскую звезду.

7. Вкус жизни

(No Reservations, 2007, мелодрама, США, Австралия)

Кэтрин Зета-Джонс неотразима в роли профессионального повара.

Романтическая мелодрама с Кетрин Зета-Джонс и Аарон Экхартом в главной роли. «Не все в жизни преподносится на блюдечке», — говорится в слогане фильма.

Это история о профессиональном шеф-поваре Кейт Армстронг, которая внезапно становится опекуном осиротевшей племянницы. Жизнь преуспевающего кулинара неожиданно и основательно меняется. На фоне семейных проблем возникает и одна рабочая — самоуверенный су-шеф, который, как считает Кейт, метит на ее место. Стоит добавить, что американский Вкус жизни — ремейк немецкой картины Неотразимая Марта (10 номер в этой подборке).

8. Повар для президента

(Les saveurs du Palais, 2012, драма, Франция)

Мадам Лабори любила готовить из самых простых продуктов.