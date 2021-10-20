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Сможете ли вы через десять лет перелететь всю Эстонию за десять минут на дроне?

Беспилотный дрон-такси ФОТО: Kanal 2

По словам изобретательницы, она каждый день работает над тем, чтобы создать среду управления беспилотным воздушным движением и развивать эту область.

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Эстонская передача Õhtu! посетила Теве Рахула, которая занимается развитием бизнеса в сфере обслуживания воздушного движения. По словам изобретательницы, она каждый день работает над тем, чтобы создать среду управления беспилотным воздушным движением и развивать эту область.

Дрон будущего ФОТО: Kanal 2
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