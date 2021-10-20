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Жительницу Эстонии, которая отправилась навестить подругу в Латвии, вежливо развернули на границе

Пограничный пункт между Эстонией и Латвией. ФОТО: Reuters/ScanPix

Аге хотела навестить латвийскую подругу до того, как ограничения из-за распространения коронавируса вступят в силу в Латвии. Однако сегодня утром ее вежливо развернули домой на пограничном пункте, потому что встреча с подругой на несколько часов не показалась пограничникам достаточной причиной для въезда в страну, пишет Elu24.

Сегодня Аге оказалась в неприятной ситуации, когда ее поездка в Латвию к подруге была внезапно прервана. «У меня были заполнены все бумаги, и я прошла вакцинацию одной дозой, но меня все равно не пустили через границу», - очень возмущена жительница Эстонии.

Чтобы пересечение границы не стало проблемой, Аге даже сделала вчера тест на коронавирус, отрицательный результат которого она, конечно, распечатала и взяла с собой. Однако, по ее словам, ее развернули на границе, потому что Аге не смогла бы оставаться в изоляции в Латвии.

«Увидела новости о том, что в Латвии вступают в силу строгие ограничения, и подумала, что надо бы встретиться с подругой и повеселиться, пока это возможно», - сказала Аге, которая хотела порадовать подругу. «Это тяжело, если вам просто нужно сидеть дома, а мы не знаем, как долго это продлится».

Однако воплощение идеи не удалось, и теперь подруга Аге должна наслаждаться последними мгновениями свободы в одиночестве.

Действительно, на сайте reisitargalt.ee сказано, что для въезда в Латвию должна быть веская причина, особенно если вы путешествуете из стран с высоким уровнем риска, каковой сейчас является Эстония.

На веб-сайте также содержится следующая информация:

«На территорию Латвии можно въехать без требований самоизоляции для операторов грузовых и пассажирских перевозок, ухода за родственниками, получения медицинской помощи, участия в похоронах, транзита через страну, если граница пересекается ежедневно для работы, учебы, получения ухода за детьми, сопровождения несовершеннолетнего или учащегося с особыми потребностями. Свободное передвижение жителей Валга-Валка по-прежнему разрешено при условии, что в течение предыдущих десяти дней человек передвигался только между этими двумя городами».

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