Жительницу Эстонии, которая отправилась навестить подругу в Латвии, вежливо развернули на границе

Сегодня Аге оказалась в неприятной ситуации, когда ее поездка в Латвию к подруге была внезапно прервана. «У меня были заполнены все бумаги, и я прошла вакцинацию одной дозой, но меня все равно не пустили через границу», - очень возмущена жительница Эстонии.
Чтобы пересечение границы не стало проблемой, Аге даже сделала вчера тест на коронавирус, отрицательный результат которого она, конечно, распечатала и взяла с собой. Однако, по ее словам, ее развернули на границе, потому что Аге не смогла бы оставаться в изоляции в Латвии.
«Увидела новости о том, что в Латвии вступают в силу строгие ограничения, и подумала, что надо бы встретиться с подругой и повеселиться, пока это возможно», - сказала Аге, которая хотела порадовать подругу. «Это тяжело, если вам просто нужно сидеть дома, а мы не знаем, как долго это продлится».
Однако воплощение идеи не удалось, и теперь подруга Аге должна наслаждаться последними мгновениями свободы в одиночестве.
Действительно, на сайте reisitargalt.ee сказано, что для въезда в Латвию должна быть веская причина, особенно если вы путешествуете из стран с высоким уровнем риска, каковой сейчас является Эстония.
На веб-сайте также содержится следующая информация:
«На территорию Латвии можно въехать без требований самоизоляции для операторов грузовых и пассажирских перевозок, ухода за родственниками, получения медицинской помощи, участия в похоронах, транзита через страну, если граница пересекается ежедневно для работы, учебы, получения ухода за детьми, сопровождения несовершеннолетнего или учащегося с особыми потребностями. Свободное передвижение жителей Валга-Валка по-прежнему разрешено при условии, что в течение предыдущих десяти дней человек передвигался только между этими двумя городами».