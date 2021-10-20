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Президент Алар Карис пришел в восторг от спектакля «Горбачев»

Кадр из спектакля «Горбачев». ФОТО: Театр Наций

Президент Эстонии Алар Карис на своей странице в Facebook выразил свое восхищение спектаклем «Горбачев», который 18 и 19 октября можно было посмотреть в театре «Эстония» в рамках фестиваля «Золотая маска».

«"Горбачева", которого поставил режиссер с мировым именем Алвис Херманис, стоит посмотреть и обдумать. Это мощное произведение, в котором Евгений Миронов и Чулпан Хаматова из московского Театра наций играют так, что три часа проходят на одном дыхании. Михаил Горбачов однозначно был одной из ключевых фигур последних десятилетий XX века. Херманис сравнивает его с песчинкой, которая остановила гигантскую машину СССР и дала нам возможность выбраться из тюрьмы, в которой мы жили», - написал Карис.

Также он отметил, что постановка заставляет зрителей задуматься о том, какой могла быть роль одного человека в истории и действительно ли Горбачев как последний президент СССР хотел развала своей страны. Карис отметил, что билеты на спектакль были полностью распроданы.

Президент выразил большую благодарность организаторам и спонсорам фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» за то, что эстонская публика смогла вновь увидеть лучшие постановки российских театров.

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