Президент Алар Карис пришел в восторг от спектакля «Горбачев»

«"Горбачева", которого поставил режиссер с мировым именем Алвис Херманис, стоит посмотреть и обдумать. Это мощное произведение, в котором Евгений Миронов и Чулпан Хаматова из московского Театра наций играют так, что три часа проходят на одном дыхании. Михаил Горбачов однозначно был одной из ключевых фигур последних десятилетий XX века. Херманис сравнивает его с песчинкой, которая остановила гигантскую машину СССР и дала нам возможность выбраться из тюрьмы, в которой мы жили», - написал Карис.