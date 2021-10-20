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Сколько зарабатывают самые богатые артисты России

Ольга Бузова. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

За одно выступление российские звезды получают десятки миллионов рублей, или сотни тысяч евро — больше, чем годовая зарплата большинства россиян за многие годы. И так, сколько платят самым богатым российским артистам?

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik

Согласно данным Forbes, годовой доход музыканта и генерального продюсера телеканала RTVI за период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года — 11 миллионов долларов.

Сергей Шнуров редко появляется на сцене. Однако в конце сентября солист группы «Ленинград» выступил на закрытой вечеринке в честь завершения российского этапа «Формулы-1» и, по информации Telegram-каналов, получил за вечер 424 тысяч евро.

13 октября артист заявил, что планирует запустить авторскую программу «Семь грехов» на RTVI, в которой с экспертами будет оценивать актуальные события.

Тимати

Тимати ФОТО: Скриншот с Instagram

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов занимает четвертое место в рейтинге самых успешных звезд России. Его годовой доход составляет 10,4 миллиона долларов. В 2020 году артист покинул Black Star и начал строить сольную карьеру.

В октябре Юнусов приобрел черный внедорожник Mercedes-Maybach G 650 Landaulet за более, чем один миллион евро. Всего в мире существует 99 экземпляров этой машины.

Моргенштерн

Моргенштерн ФОТО: Sergei Karpukhin

За год Алишер Моргенштерн заработал 7,4 миллиона долларов. Это меньше, чем доход Тимати и Шнурова. Однако рэпер обгоняет всех российских звезд по популярности, уступая только Хабибу Нурмагамедову. На YouTube-канале артиста 11,3 миллиона подписчиков, а в Instagram — 7,7 миллиона.

18 октября 23-летний музыкант рассказал, что потратил 49,6 тысяч евро на зубы. Моргенштерн установил виниры: «Это дорого, но посмотрите на виниры других звезд и все поймете».

Ольга Бузова

Ольга Бузова ФОТО: instagram.com/buzova86

Доход бывшей ведущей «Дома 2» и певицы Ольги Бузовой за прошлый год составил 3,3 миллиона долларов. Instagram-аккаунт звезды один из самых популярных среди российских пользователей. У Ольги Бузовой более 23 миллионов подписчиков.

19 октября певица рассказала, что потеряла голос перед сольным концертом из-за стресса. Чтобы восстановить связки, артистке приходится молчать.

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