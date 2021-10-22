В последний день октября во многих странах мира празднуется канун Дня Всех Святых или Хэллоуин. В Эстонии этот праздник не является официальным, но и здесь устраиваются праздники и тематические мероприятия. Также нужно отметить, что для любителей пощекотать нервишки в нашей стране можно найти много мест, от которых мороз по коже. А вы осмелитесь посетить одно из них в преддверии Дня Всех Святых?

В истории о привидениях и нечисти верят далеко не все, но все равно продолжают их рассказывать, ведь без этого было бы совершенно скучно жить. Про различные места Эстонии ходят сотни разных легенд, и вот некоторые из них.

Легенда о свадьбе Дьявола в Таллинне

В Старом городе, в доме по адресу Ратаскаэву, 16, произошло очень странное событие. Один горожанин промотал свое состояние. В минуту отчаянья к нему в дом явился незнакомец. Гость попросил позволения сыграть свадьбу на верхнем этаже. Незнакомец пообещал награду, но предупредил, что никто не должен подниматься наверх. Каждого, кто увидит тайную свадьбу, ждет скорая смерть. Горожанин, который из-за разорения был готов на самоубийство, сразу согласился. Всю ночь на верхнем этаже дома горели огни, играла музыка, слышался топот от танцев гостей.

Один слуга не смог побороть любопытства и поднялся по лестнице, чтобы посмотреть на тайный бал. Вскоре несчастный умер, но успел сказать, что той ночью видел свадьбу дьявола.

Окно в то самое помещение в здании по адресу Ратаскаэву, 16 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Окно Белой дамы в замке Хаапсалу

Согласно легенде, история произошла в те времена, когда в городе правил эзель-викский епископ. Тогда каждый монах должен был вести праведный образ жизни, а малейшее отклонение от нормы каралось смертной казнью. Тем не менее, одному из послушников довелось влюбиться в эстонскую девушку, с которой он захотел провести остаток дней.

Доступ женщинам в замок был строго-настрого запрещён, но влюблённый каноник провёл свою возлюбленную в крепость, переодев в юношеские одежды. Долгое время им удавалось скрывать свою тайну, но через какое-то время обман всё-таки был раскрыт.

Однажды мальчик, который на самом деле был девушкой, отправился искупаться в водах местного залива. По каким-то причинам за ним увязался один из местных монахов, который неожиданно для себя и раскрыл тайну. Обнаружив обман, он незамедлительно рассказал о нём епископу, тем самым обличив влюблённых.

Наказать обманщиков решили типичным для того времени способом. Девушку постановили замуровать в стену строящейся часовни, а каноника бросили в яму с тиграми, которые разорвали его на куски.

Если смерть юноши была мгновенной, то Белая дама умирала в мучениях. Решив замуровать её в строящейся стене, рыцари оставили девушке ломоть хлеба и кружку воды, чем обрекли на долгую мучительную смерть, пишет triptoestonia. Её крики о помощи не смолкали продолжительное время, но в конечном итоге дама умерла, а её душа так и не нашла успокоения и до сих пор в течение нескольких столетий появляется в окне часовни.

Окно белой дамы ФОТО: Ardi Truija

Отыскать место обитания Белой дамы просто. На окно, в котором она регулярно появляется, направлены указатели, размещённые у главных ворот епископского замка. Стоит отметить, что призрак, напоминающий силуэт женщины, действительно появляется в окне, причём не только в августе, но и в другие месяцы, о чём свидетельствуют многочисленные рассказы очевидцев.

Дамы по адресу Тоом-Кооли, 13

Этот дом в Старом городе Таллинна преследуют два призрака: Серая Леди и Черная Дама. Считается, что они обе – эстонки, и их обеих угораздило привлечь внимание мужчин семьи Фон Юукюл. Серая Леди была горничной в доме, и она была прекрасна. Она привлекла внимание хозяина дома и была вынуждена стать его любовницей. Но вскоре она ему надоела, и он убил ее. Он замуровал ее в стене в подвале, но она на тот момент была еще жива. Теперь она появляется в сером платье и с длинными ободранными ногтями, как будто пыталась оттуда выбраться. Серая Леди пытается задушить спящих мужчин и маниакально смеется.

Здание по адресу Тоом-Кооли,13 ФОТО: Konstantin Sednev

Черная Дама была девушкой из деревни. Она влюбилась в сына господина, а он в нее. Они собирались пожениться, но для этого ей пришлось познакомиться с семьей. Молодой человек привез ее в Таллинн, и его семья была очень расстроена его выбором, пишет estoniia. Но пару было не переубедить. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Казалось, все было хорошо, пока однажды утром невеста не пропала. Жених везде ее искал, но следа так и не было. Единственное, что было известно, что она не покидала пределы дома. Его отец убил ее и похоронил в подвале. Сейчас она ходит в черном, ищет своего возлюбленного, который так и не стал ей мужем.

Призраки замка Унгру

Замок Унгру ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Стройку затеял граф Эвальд Унгерн-Штернберг. Однажды Эвальд был гостем в замке Мерзербурга, где был покорен красотой и обаянием дочери владельца поместья. Влюбленный Штернберг сделал девушке предложение, однако та ответила, что не в силах уехать из родного гнезда, так как дала клятву отцу, что никогда не покинет дом, пишет travelask.

Штернберг не растерялся, сказав, что ради возлюбленной он построит замок, который будет выглядеть точь-в-точь как тот, что во владении ее отца. Девушка дала согласие. Местом для постройки была выбрана мыза Унгру.

И вот, когда был доделан первый этаж, начат второй и даже окончены ремонтные работы внутри первого этажа, графу Штернбергу пришло известие о том, что его будущая супруга серьезно больна. В итоге спустя совсем короткий промежуток времени девушка умерла, так и не увидев своего нового дома. Граф не пережил такой потери, он тоже заболел и в скором времени скончался. Строительство замка забросили.

Многие, кто посещает замок Унгру, говорят, что часто в развалинах стен виден мужской и женский силуэты, а также тень, отбрасываемая постройкой, выглядит так, как будто замок закончен. И, кто знает, возможно, только после гибели души влюбленных смогли воссоединиться в этой недостроенной обители их чувств.

Гимназия Густава Адольфа в Таллинне

Это уважаемое учебное заведение в первую очередь известно как старейшая действующая школа в Эстонии. Раньше здесь располагался женский монастырь Святого Михаэля с кладбищем.

В коридорах школы слышны грохот цепей и шаги в то время, когда никого нет поблизости. Говорят, что здесь ключи выпадают из рук, и на зеркалах появляются странные отражения.

Гимназия Густава Адольфа ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Привидение по имени Тоомас около развалин монастыря Падизе

Поговаривают, что около развалин монастыря во время тумана много раз видели белое привидение.

«Туман в каком-либо месте начинал вдруг сгущаться, постепенно принимая вид мужской фигуры, которая двигалась в сторону монастыря, пишет tallinn.cold-time. Для привидения не имели принципиального значения ни время суток, ни время года, ни жара, ни холод. Привидение появлялось, когда ему было угодно. Таким образом, падизеское привидение, очевидно, привязано не к людям, а к месту и «живет» здесь уже не одно столетие.

Каждый человек, хоть раз видевший его, на всю жизнь запомнит монаха-призрака без головы. Держится он очень прямо, передвигается не спеша, с достоинством. Известно, что во время Ливонской войны был обезглавлен настоятель Падизеского монастыря. Полагают, что его привидение и стало с той поры обитать в Падизе — монах, верный своему обету, навечно остался в обители».

Подвал монастыря Падизе. ФОТО: Shutterstock

Однажды юноша читал книгу у стен монастыря, как вдруг почувствовал, что рядом с ним кто-то стоит. Он поднял глаза и увидел, что перед ним стоит безголовое привидение в монашеской рясе. «Кто ты? Как твое имя?» — спросил паренек, и сам удивился своему вопросу: ведь призрак без головы не сможет дать ответ. Но привидение, подняв с земли острый кусок плитняка, нацарапало на одном из камней готическими буквами: «Тоомас».

«Падизеские феномены привлекли в тридцатые годы нашего столетия внимание людей, занимавшихся изучением оккультных явлений. В одну из ночей исследователи разместились в центре церковного зала, и кто-то додумался переводить ответный стук в буквы и слова, предложив невидимке считать, что количество ответных ударов будет соответствовать определенным буквам алфавита. В ответ на вопросы собравшихся стуки раздавались непрерывно, уверенно, и это свидетельствовало о том, что для духа это не составляло никакой сложности, как будто было для него привычным занятием…»

Подробнее про мистические явления в монастыре Падизе читайте ЗДЕСЬ!



