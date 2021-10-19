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Танцы в пустыне и файер-шоу: как Светлана Лобода отметила 39-летие в ОАЭ

Светлана Лобода ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Вчера Светлана Лобода отметила свой день рождения: звезде исполнилось 39 лет. Масштабную вечеринку по случаю праздника певица решила закатить в ОАЭ, куда накануне частным самолетом вывезла своих самых близких друзей, пишет Сплетник.

Само празднование началось вечером, на закате. Вечеринку Светлана решила устроить в стиле бохо: прямо посреди пустыни организаторы установили шатры и украсили все вокруг светящимися гирляндами. Именинница прибыла на праздник в прозрачном платье-сетке, украшенном сверкающими камнями. Образ Лобода дополнила стильными черными казаками.

Специально для виновницы торжества и ее гостей в пустыне всю ночь выступали приглашенные артисты, диджеи, танцоры и акробаты. Прилетел в ОАЭ и близкий друг Светланы, певец Monatik. Сначала Дмитрий (настоящее имя Monatik. — Прим. ред.) развлекал всех собравшихся своими хитами, а потом вывел на сцену именинницу и исполнил с ней попурри из ее собственных песен.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Вечеринка завершилась зажигательными танцами и файер-шоу. Посреди пустыни неожиданно зажглась конструкция с признанием Светлане в любви. Многие предположили, что это был сюрприз от возлюбленного звезды, который и организовал для нее весь этот праздник.

ФОТО: Скриншот с Instagram
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