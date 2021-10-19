Подруга Наоми Кэмпбелл обвинила Березовского в изнасиловании: ей тогда было 15 лет

Скончавшегося в 2013 году российского олигарха Бориса Березовского обвинили в изнасиловании.

Обвинения выдвинула близкая подруга топ-модели Наоми Кэмпбелл – Кира Дихтяр. По словам женщины, которые впоследствии подтвердил полиграф, изнасилование произошло в возрасте 15 лет в Лондоне.

Тогда 15-летняя девочка профессионально занималась художественной гимнастикой. Однажды на улице ее встретила незнакомка, которая предложила ей сотрудничество в модельном бизнесе с гастролями по всему миру.

Девушка решила согласиться и отправилась от модельного агентства Москвы в Лондон, где заселилась в гостиницу. Там ее предупредили, что в какое время необходимо спуститься в фойе.

Она сделала все по указаниям, однако встретила там Бориса Березовского с охраной, который вместе обещанной съемки отвел в свою квартиру, где надругался над ней.

Дихтяр подчеркнула, что российский олигарх совершенно точно знал ее возраст, но это ему не помешало совершить задуманное.

«Я очень громко кричала. Была девственницей, а его это только возбудило. Он сказал: «Ничего себе, как мне повезло!», – рассказала Кира в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

После насильственных действий опальный олигарх просто выкинул ее на улицу и уехал.

Девушка упала на снег и даже не представляла как ей добраться до дома.

Причиной столь длительного молчания Дихтяр назвала страх за свою жизнь и жизни близких, в особенности родителей. Последним она также не рассказала о насилии.

Сейчас предать огласке эту историю ныне успешная 33-летняя женщина решила, чтобы обезопасить молодых девушек выбирать профессию модели с осторожностью.

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