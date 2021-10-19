Макаревич заявил, что непривитые россияне должны лечиться от COVID-19 за свой счет

Резкое мнение артист выразил в интервью Deutsche Welle.

«Заболеет человек, на грани смерти поболтается – тогда, может, у него мозги вправятся», – возмущается Андрей Макаревич, передает TopNews.ru.

Он уверен, что человек без прививки «своим идиотизмом» рискует здоровьем окружающих и поддержал жесткие меры относительно ситуации по вакцинации.

По словам музыканта, в его школьные годы делались прививки от оспы и полиомиелита в обязательном порядке, и никто не заболел этими тяжелыми болезнями.

Макаревич подчеркнул, что, по словам его знакомого врача из Казани, россияне не хотят делать прививки от COVID-19, поэтому медик озвучил идею о том, что такие люди должны лечиться от коронавируса за свой счет.

«Кто привился и не дай бог вдруг заболел – медицина бесплатная, а для вас — за деньги, потому что вы мудаки!» – поддержал Макаревич предложение медика.

Отметим, что заявление лидера группы «Машина времени» прозвучало одновременно с публикацией в Сети поста актера Егора Бероева, который сравнил принимаемые российскими властями антиковидные меры с введением с 1935 года «арийских паспортов» в Германии.

Позицию Бероева жестко раскритиковали коллеги актера и общественники.



