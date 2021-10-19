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Впервые! Школьница из Эстонии выступила на конкурсе в Санремо и заняла призовое место

Валерия Савчук ФОТО: Личный архив автора

12-летняя таллиннская школьница Валерия Савчук (сценическое имя L'era) представляла Эстонию на престижном международном певческом конкурсе Sanremo Junior в итальянском Санремо и заняла 3-е место.

ФОТО: Личный архив автора

Город Санремо (для многих привычнее написание Сан-Ремо) известен своим старейшим песенным конкурсом, который берет начало с 1951 года. Конкурс проходит на сцене знаменитого театра Ariston. В 12-й раз на этой сцене под патронажем UNICEF проходил детский песенный конкурс Sanremo Junior, в котором выступали 20 финалистов из 17 стран.

В отличие от большинства «гуманных» детских конкурсов, где, во избежание детских слез, призы стараются выдать каждому юному участнику, здесь все «по-взрослому». Дети соревнуются в 3-х возрастных категориях, но присуждается единственный Гран При на все возрастные категории от 6 до 15 лет. Конечно, это осложняет выбор для жюри, в которое входят именитые музыканты и композиторы Италии, но тем ценнее эти трофеи.

Главное же отличие Sanremo Junior от большинства подобных - все дети выступают в сопровождении большого эстрадного оркестра, а это не простая задача даже для взрослых артистов.

Для конкурсного выступления Валерия выбрала песню Кристины Агилеры Voice within. По словам мамы Валерии, а также ее вокального педагога Елены Савчук, подготовка была напряженной: «Два дня работы с оркестром и большой прогон. По ходу решали вопросы по темпу, переходам, концовкам. Конечно, практически для всех конкурсантов это был первый опыт работы с живым оркестром. И все ребята волновались».

Посмотреть выступление Валерии можно ЗДЕСЬ!

14 октября на большой сцене театра Ariston состоялся финал. Итальянская публика в зале, который из-за ограничений был заполнен только наполовину, показала высокую музыкальную культуру. Всех конкурсантов встречали одинаково, не выделяя своих родных артистов. А вот провожали аплодисментами, которые вполне точно отражали успешность каждого выступления. Несколько артистов даже удостоились возгласов «Bravo», в том числе и эстонская певица.

Но сама юная Валерия оценивает свое выступление сдержанно. «Мне кажется, что могла бы выступить лучше. Но я довольна собой. Было волнение до выхода. Боялась, что оркестр может сыграть не так. Сцена там очень большая, много света, камеры».

Валерия Савчук и Алессандро Скальоне, дирижёр оркестра. ФОТО: Личный архив автора

Кроме самого конкурса и репетиций с оркестром для конкурсантов проводился мастер-класс с участием итальянских музыкантов. Но самое главное, по словам Леры – «я нашла новых друзей».

16 октября были объявлены итоги. L'era заняла 3-е место. А Гран При за свое яркое выступление получила 14-летняя Ксения Галецкая из Беларуси.


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