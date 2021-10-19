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Канье Уэст сменил свое имя на «Ты»

Канье Уэст ФОТО: Liam Goodner / Shutterstock

Суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) одобрил прошение американского рэпера Канье Уэста о смене имени на сценический псевдоним. Об этом сообщил портал Deadline.

Сообщается, что соответствующее ходатайство 44-летний Канье Омари Уэст подал в конце августа, аргументировав свое пожелание «личными причинами». Рассмотрение запроса заняло почти два месяца, и теперь исполнитель именуется «Йе» (Ye) — без среднего имени и фамилии, от которых он также отказался, сообщает Lenta.ru.

Портал отмечает, что в 2018 году рэпер выпустил альбом с аналогичным названием. Кроме того, в том же году в одном из интервью он заявил, что, по его мнению, слово Ye, которое со староанглийского переводится как «ты», наиболее часто встречается в Библии.

В конце августа новый альбом американского рэпера Канье Уэста Donda поставил сразу несколько мировых рекордов на музыкальных стриминг-сервисах. Пластинка достигла первого места в чарте лучших альбомов платформы Apple Music в 152 странах, где поддерживается сервис. Отмечается также, что 19 песен из Donda вошли в первую двадцатку списка Apple Music Daily Top 100 Global Song.

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