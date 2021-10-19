Бывшая домработница Пугачевой назвала клеветой все обвинения в адрес звезды

По словам горничной, в последнее время люди начинают лгать и сплетничать из-за зависти Пугачевой. Женщина также развеяла слухи о том, что пробиться на большую сцену певице помогли связи, пишет Lenta.ru.

«На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. Хорошую песню написала для нее Лариса Рубальская «Живи спокойно, страна», каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал», — утверждает Дороднова.