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Бывшая домработница Пугачевой назвала клеветой все обвинения в адрес звезды

Алла Пугачева ФОТО: Instagram

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова, заявила, что считает клеветой обвинения других российских артистов в адрес звезды. Об этом сообщает издание «Собеседник».

По словам горничной, в последнее время люди начинают лгать и сплетничать из-за зависти Пугачевой. Женщина также развеяла слухи о том, что пробиться на большую сцену певице помогли связи, пишет Lenta.ru.

«На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет. Хорошую песню написала для нее Лариса Рубальская «Живи спокойно, страна», каждое слово там прямо в точку. Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал», — утверждает Дороднова.

Ранее Дороднова, которая 30 лет работала у Пугачевой, а затем у певца Филиппа Киркорова, раскрыла секреты личной жизни артистов. Женщина призналась, что на публике Пугачева играла в любовь с Киркоровым, а на деле была заинтересована Галкиным. По словам бывшей помощницы певицы, комику очень быстро удалось завоевать внимание Примадонны. Она сказала Филиппу, что уходит. Пожить для себя она уехала в гостиницу "Балчуг"», —вспомнила домработница.

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