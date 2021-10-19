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ФОТО: красотка из местного реалити-шоу разделась перед камерой

Tõsielustaar Angela Absalon võtab «Armastuse maleva» värskes osas ülakeha paljaks. ФОТО: Kuvatõmmis/Apollo TV

Звезды «Полка любви» (Armastuse malev) становятся все смелее перед камерой! В новой части Ангела попросила своего нового парня прикрыть ее, чтобы переодеться, но камеры видят все!

На прошлой неделе в реалити-шоу прибыл 30-летний скейтбордист Рауно Лийва, который сразу положил глаз на Ангелу Абсалон.

Смелая красотка ФОТО: Kuvatõmmis/Apollo TV

Рауно поворачивается спиной к Ангеле и поднимает рубашку, чтобы последняя могла спокойно переодеться, но девушка не испугалась камеру и переоделась прямо перед ней.

«Что же, камера все равно передо мной», - можно услышать, как говорит Ангела, смело обнажая верхнюю часть тела. Затем Рауно спрашивает, как девушка привыкла к камерам. «Я вообще о них уже забыла», - отвечает Ангела.

Ангела перед камерой ФОТО: Kuvatõmmis/Apollo TV

Красавица объяснила Elu24, что она обнажилась перед камерой, потому что больше негде было переодеться.

«Armastuse malev» - это реалити-шоу канала Kanal 2, где девять одиноких молодых людей в Вильяндиском уезде на хуторе Кёртпяртли ищут свою любовь. Лучшая пара, выбранная телезрителями, получит приз в размере 10 000 евро.

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