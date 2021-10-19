ФОТО: красотка из местного реалити-шоу разделась перед камерой

На прошлой неделе в реалити-шоу прибыл 30-летний скейтбордист Рауно Лийва, который сразу положил глаз на Ангелу Абсалон.

Смелая красотка ФОТО: Kuvatõmmis/Apollo TV

Рауно поворачивается спиной к Ангеле и поднимает рубашку, чтобы последняя могла спокойно переодеться, но девушка не испугалась камеру и переоделась прямо перед ней.

«Что же, камера все равно передо мной», - можно услышать, как говорит Ангела, смело обнажая верхнюю часть тела. Затем Рауно спрашивает, как девушка привыкла к камерам. «Я вообще о них уже забыла», - отвечает Ангела.

Ангела перед камерой ФОТО: Kuvatõmmis/Apollo TV

Красавица объяснила Elu24, что она обнажилась перед камерой, потому что больше негде было переодеться.