Была ли еда съедобной? А повара на площадке были настоящие? Секреты сериала «Кухня»

Кухня для профессионалов

Поклонников сериала больше всего интересуют три вещи: кто готовил, можно ли было это есть и сколько еды пришлось закупать? Но для начала портал рассказывает о самой кухне. Профессиональные рестораторы и повара дают высокую оценку этой «кухне», которая, как оказалось, была выстроена в павильоне сериала - съемочная группа разрабатывала ее «под себя». Для удобства съемок конструкция должна была полностью просматриваться с любого угла, пишет RUS.TVNET.lv.

Настоящие повара

А что с самой едой? Продукты закупались в огромных объемах, нередко - до 30 килограммов в день. На кухне находились две рабочие плиты с восемью конфорками каждая, а также два гриля. Чтобы создать вид настоящего ресторана, повара (профессионалы, а не актеры) каждый день готовили в среднем 30-40 блюд. По ходу сериала приготовленную еду можно видеть на различных поверхностях, на подносах у официантов, а также на столах посетителей.

ФОТО: скриншот

7 шеф-поваров

Буйабес, индейку по‑дижонски, рулет из оленины с грецкими орехами и соусом Валуа, консоме с яйцом по‑парижски и подобные закуски и блюда готовили профессиональные шеф-повара. Всего их было семь. Они не просто создавали кулинарные шедевры для съемок, но и давали заснять свои руки в процессе готовки, когда в кадре должен был появиться какой-то сложный профессиональный трюк, который умеет делать только профессиональный повар.

Блинчики с машинным маслом

Несмотря на все вышеперечисленное, не все блюда были годны для того, чтобы их есть. Некоторые из них по несколько раз замораживались и разогревались, попросту теряя свои вкусовые качества. Помимо этого, для эффектных съемок не раз приглашался фуд-стилист.

Он поливал ароматные оладушки машинным маслом вместо жидкого меда, лакировал женским лаком для волос зелень - для свежести и блеска, натирал гуталином ребрышки, а также прижигал их паяльником. И все этого для того, чтобы создать аппетитный вид блюд.

Рыбный запах

Бывало и так, что некоторые продукты могли создать проблемы. Например, в серии, где все искали бриллианты в сибасах, было закуплено не менее 15 килограммов этой рыбы. К концу дня продукт начал источать специфический запах. Павильон после съемок, конечно, прибрали, но запах стоял еще долгое время.

Шеф-повар Виктор Баринов