Была ли еда съедобной? А повара на площадке были настоящие? Секреты сериала «Кухня»

Поклонников сериала больше всего интересуют три вещи: кто готовил, можно ли было это есть и сколько еды пришлось закупать? Но для начала портал рассказывает о самой кухне. Профессиональные рестораторы и повара дают высокую оценку этой «кухне», которая, как оказалось, была выстроена в павильоне сериала - съемочная группа разрабатывала ее «под себя». Для удобства съемок конструкция должна была полностью просматриваться с любого угла, пишет RUS.TVNET.lv.
А что с самой едой? Продукты закупались в огромных объемах, нередко - до 30 килограммов в день. На кухне находились две рабочие плиты с восемью конфорками каждая, а также два гриля. Чтобы создать вид настоящего ресторана, повара (профессионалы, а не актеры) каждый день готовили в среднем 30-40 блюд. По ходу сериала приготовленную еду можно видеть на различных поверхностях, на подносах у официантов, а также на столах посетителей.
Буйабес, индейку по‑дижонски, рулет из оленины с грецкими орехами и соусом Валуа, консоме с яйцом по‑парижски и подобные закуски и блюда готовили профессиональные шеф-повара. Всего их было семь. Они не просто создавали кулинарные шедевры для съемок, но и давали заснять свои руки в процессе готовки, когда в кадре должен был появиться какой-то сложный профессиональный трюк, который умеет делать только профессиональный повар.
Блинчики с машинным маслом
Несмотря на все вышеперечисленное, не все блюда были годны для того, чтобы их есть. Некоторые из них по несколько раз замораживались и разогревались, попросту теряя свои вкусовые качества. Помимо этого, для эффектных съемок не раз приглашался фуд-стилист.
Он поливал ароматные оладушки машинным маслом вместо жидкого меда, лакировал женским лаком для волос зелень - для свежести и блеска, натирал гуталином ребрышки, а также прижигал их паяльником. И все этого для того, чтобы создать аппетитный вид блюд.
Бывало и так, что некоторые продукты могли создать проблемы. Например, в серии, где все искали бриллианты в сибасах, было закуплено не менее 15 килограммов этой рыбы. К концу дня продукт начал источать специфический запах. Павильон после съемок, конечно, прибрали, но запах стоял еще долгое время.
Его роль сыграл Дмитрий Назаров, который хорошо знаком многим почитателям кулинарии. Ему успешно удалось объединить в себе мастерство актера и профессионального повара!