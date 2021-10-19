Гороскоп на 19 октября: день полон сюрпризов

Семейные отношения прочны и надежны, даже в случае серьезных разногласий дело не дойдет до конфликта и ссоры. Женщинам стоит избегать сплетен, мужчинам – отказаться от участия в сомнительных мероприятиях. Жизненный потенциал высок, энергия и оптимизм позволят с честью преодолеть любые испытания, пишет Dvorec.ru.

Овен

Воздержитесь от поездок: сегодня они могут оказаться не только неприятными, но и опасными. Контакты с сомнительными особами тоже не приведут ни к чему хорошему; лучше отдать предпочтение своему обычному окружению, повидать старых знакомых, уделить внимание близким. Вы легко поддаетесь на провокации и даже не пытаетесь сопротивляться соблазнам. Звезды обещают уберечь вас от серьезных потрясений, но не гарантируют, что день пройдет абсолютно спокойно.

Финансовые вопросы лучше решать самостоятельно, да и покупки окажутся более удачными, если по магазинам вы отправитесь в одиночку. А вот для занятий спортом и активного отдыха лучшей компании, чем давние и надежные друзья, не найти.

Телец

Прекрасный день для работы – ваши деловые качества найдут себе достойное применение, успехи могут быть поистине грандиозными. Что бы ни предпринимали недоброжелатели, навредить вам они не в силах: ваши союзники влиятельны и сильны, а помощники – старательны и послушны. Вы не поддаетесь чужому влиянию, и легко одерживаете верх в спорах, не прибегая при этом к грубости и агрессии.

Ваш авторитет в семье возрастает, даже представители старшего поколения готовы прислушаться к вашему мнению. Общение с любимым человеком приносит радость, возможны приятные сюрпризы, совместные развлечения, которые порадуют вас обоих.

Близнецы

Непростой день. Придется приложить нешуточные усилия для решения даже самых простых задач. Сложные и важные дела лучше отложить, поскольку вероятность ошибок весьма высока. К счастью, в вашем окружении найдутся люди, которые помогут принять верное решение, удержат от опрометчивых поступков, дадут хороший совет. Вы настроены слишком критично по отношению к родственникам и порой провоцируете ссоры; постарайтесь удержаться от обидных высказываний: конфликты никому не пойдут на пользу.

Финансовая ситуация благоприятна, расходы будут умеренными. Поднять настроение поможет небольшое путешествие, которое сложится вдвойне удачно, если вам составит компанию любимый человек. Нежелательны серьезные физические нагрузки, противопоказана утомительная работа.

Рак

Благоприятный день. Единственное, от чего звезды настойчиво рекомендуют отказаться, это дальние поездки. В профессиональной сфере происходят перемены к лучшему, у вас появляется возможность доказать свое превосходство над конкурентами. Недоброжелатели не смогут вам навредить, даже самые коварные их планы вы разрушите легко и непринужденно. Возможно получение интересных предложений от давних деловых партнеров; помните, что сегодня вы можете диктовать свои условия.