Подольская о жизни с Пресняковым: «Влюбленность прошла, розовые очки спали»

Наталья Подольская заговорила о браке с Владимиром Пресняковым в годовщину свадьбы. Артисты вместе 16 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей Артема и Ивана. Певица призналась, что сейчас ее отношения с мужем сильно изменились.

Наталья Подольская долгие годы идеализировала своего мужа Владимира Преснякова. Однако теперь в их совместной жизни все иначе. «Что такое любовь?» – задалась вопросом певица. И сама же ответила: «По-моему, это когда влюбленность прошла, розовые очки спали, но ничего не изменилось».

Сейчас знаменитости отдыхают на одном из детокс-курортов Европы. Они отправились в путешествие без детей. Подольская отметила, что сейчас ей очень нужен отдых. Год назад Наталья второй раз стала мамой.

Вокалистка не раз жаловалась поклонникам, что ее изматывают бессонные ночи. Порой, ей хочет опустить руки и все бросить. Положение Натальи осложняется еще и потому, что Пресняков не помогает ей заботиться о малыше. Артистка признавалась, что сейчас все обязанности, связанные с Иваном, лежат на ней, и даже ночью супруг не встает к сыну.

«Сейчас мое время. Вове не так просто поменять ребенку памперс, потому что Ваню нужно ловить, у него шило в попе. Супруг и сам не горит желанием менять памперс, а я не настаиваю», – рассказывала исполнительница.

Певица отмечала, что ее до сих пор обвиняют в пиаре на имени Преснякова. «У меня очень-очень известный муж. Мне перебить его популярность, востребованность практически невозможно. Я бы этого хотела, – откровенничала она. - Моя мечта пока не сбылась. Я недореализована как артист. Страдаю от этого, но уже не так как, например, как десять лет назад, когда у меня даже возникали депрессии. Я с девяти лет профессионально занимаюсь пением, я не случайно в этой профессии. Родилась с мыслью, что хочу быть певицей».



