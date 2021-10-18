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Шантажировавшую Тарзана женщину приговорили к тюремному заключению

Сергей Глушко ФОТО: Matytsin Valery

Таганский суд признал виновной Антонину Саввидис, арестованной за вымогательство около 2 миллионов рублей (24 180 евро) у стриптизера Сергея Глушко, пишет РЕН ТВ.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы.

«Приговором Таганского суда от 18.10.2021 года Саввидас А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. б ч.3 ст. 163 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

По словам артиста, с 16 октября 2020 года злоумышленники по переписке требовали от него 2 миллиона рублей за нераспространение в СМИ сведений, которые порочат его репутацию.

26 ноября 2020 года суд арестовал женщину, вымогавшую 2 миллиона у Тарзана за интим-видео. Помимо Саввидис, в деле о вымогательстве у Глушко была еще одна подозреваемая – 21-летняя Екатерина Колесниченко.

Именно они, по всей вероятности, в переписке в одном из мессенджеров угрожали танцовщику. В случае невыплаты 2 миллионов они грозили распространить в Сети порочащее танцовщика видео. Они назначили Тарзану встречу в столичном ресторане «Топчан», где он и должен был передать им 2 миллиона. Именно там оперативники задержали старшую вымогательницу – это произошло 23 ноября. Вторая подозреваемая была задержана в подмосковном Одинцове спустя один день.

"Приговором Таганского суда от 18.10.2021 года Саввидас А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. По словам артиста, с 16 октября 2020 года злоумышленники по переписке требовали от него 2 млн рублей за нераспространение в СМИ сведений, которые порочат его репутацию. 26 ноября 2020 года суд арестовал женщину, вымогавшую 2 млн у Тарзана за интим-видео. Помимо Саввидис, в деле о вымогательстве у Глушко была еще одна подозреваемая - 21-летняя Екатерина Колесниченко. Именно они, по всей вероятности, в переписке в одном из мессенджеров угрожали танцовщику. В случае невыплаты 2 млн они грозили распространить в Сети порочащее танцовщика видео. Они назначили Тарзану встречу в столичном ресторане "Топчан", где он и должен был передать им 2 млн. Именно там оперативники задержали старшую вымогательницу - это произошло 23 ноября. Вторая подозреваемая была задержана в подмосковном Одинцове спустя один день.

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