Обзор! Сколько голосов собрали на выборах эстонские звезды, не связанные с политикой

Выборы в местные самоуправления подошли к концу, и пора подвести итоги, сколько голосов на выборах собрали эстонские артисты и другие люди, которые не участвуют в политике на ежедневной основе.
АНДРУС ВААРИК
Актер Андрус Ваарик баллотировался от списка социал-демократов в Ласнамяэ и получил 589 голосов.
СТИГ РЯСТА
Музыкант и участник "Евровидения" 2015 года баллотировался в волости Виймси, а шел он от списка "Эстонии 200" и набрал 231 голос. В результате Ряста также вошел в совет волости Виймси. Поздравляем!
СТЕН ТАЛИВЕЭ
22-летний блогер и ЛГБТ-активист начал собирать голоса, баллотируясь в списке зеленых. Таливеэ, который часто говорит о сексуальных меньшинствах, набрал всего 8 голосов.
РАЙВО Э. ТАММ
Актер Райво Э. Тамм, баллотировавшийся в районе Кристийне от партии "Отечество", получил 759 голосов.
ОЛЛЕ ЛИХТФЕЛЬДТ
Лихтфельд, который баллотировался в списке социал-демократов в Раквере, должен получил только 99 голосов.
КЕРСТИ ТООЦ
Бывший сотрудник компании по продажи недвижимости и светская львица Керсти Тооц, кандидировла от списка партии «Отечество» в Таллинне. Тооц получила 62 голоса.
ИРИНА ЭМБРИХ
Вехтовальщица и чемпионка токийских олимпийских игр в командной шпаге на местных выборах баллотировался в рядах Центристской партии в Ныммеском избирательном округе. Спортсменка получила 209 голосов.
МАРЕК КАЛЬМУС
Марек Кальмус, бодибилдер, баллотировавшийся в Совет города Элва в рядах EKRE, получил 64 голоса.
ХЕЛЕРИ ТЫККЕ
Хелери Тыкке, звезда OnlyFans и участница реалити-шоу TV3 «Дорогие калории», получила 61 голос за кандидатуру в районе Кристийне от партии EKRE. Тыкке также рассказала о своей кандидатуре в последней передаче «Замечено в Эстонии».
ТООМАС УЙБО
Бывшая детская звезда и певец Тоомас Уйбо, который также участвовал в последнем сезоне «Певцы в маске», набрал впечатляющие 804 голоса в Пирита от партии Eesti 200.
МАРТИН МЮРСЕПП
В середине августа один из самых успешных баскетболистов Эстонии объявил, что баллотируется в Таллинне от партии "Отечество". На выборах спортсмен получил 208 голосов.