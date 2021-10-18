Обзор! Сколько голосов собрали на выборах эстонские звезды, не связанные с политикой

АНДРУС ВААРИК

Andrus Vaarikust saab peagi Endla teatri näitleja. ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Актер Андрус Ваарик баллотировался от списка социал-демократов в Ласнамяэ и получил 589 голосов.

СТИГ РЯСТА

Музыкант и участник "Евровидения" 2015 года баллотировался в волости Виймси, а шел он от списка "Эстонии 200" и набрал 231 голос. В результате Ряста также вошел в совет волости Виймси. Поздравляем!

СТЕН ТАЛИВЕЭ

22-летний блогер и ЛГБТ-активист начал собирать голоса, баллотируясь в списке зеленых. Таливеэ, который часто говорит о сексуальных меньшинствах, набрал всего 8 голосов.

РАЙВО Э. ТАММ

Актер Райво Э. Тамм, баллотировавшийся в районе Кристийне от партии "Отечество", получил 759 голосов.

ОЛЛЕ ЛИХТФЕЛЬДТ

Лихтфельд, который баллотировался в списке социал-демократов в Раквере, должен получил только 99 голосов.

КЕРСТИ ТООЦ

Бывший сотрудник компании по продажи недвижимости и светская львица Керсти Тооц, кандидировла от списка партии «Отечество» в Таллинне. Тооц получила 62 голоса.

ИРИНА ЭМБРИХ

Вехтовальщица и чемпионка токийских олимпийских игр в командной шпаге на местных выборах баллотировался в рядах Центристской партии в Ныммеском избирательном округе. Спортсменка получила 209 голосов.

МАРЕК КАЛЬМУС

Марек Кальмус, бодибилдер, баллотировавшийся в Совет города Элва в рядах EKRE, получил 64 голоса.

ХЕЛЕРИ ТЫККЕ

Хелери Тыкке, звезда OnlyFans и участница реалити-шоу TV3 «Дорогие калории», получила 61 голос за кандидатуру в районе Кристийне от партии EKRE. Тыкке также рассказала о своей кандидатуре в последней передаче «Замечено в Эстонии».

ТООМАС УЙБО

Бывшая детская звезда и певец Тоомас Уйбо, который также участвовал в последнем сезоне «Певцы в маске», набрал впечатляющие 804 голоса в Пирита от партии Eesti 200.

МАРТИН МЮРСЕПП