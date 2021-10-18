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Темнокожего актера из клипа Little Big побили и выгнали из такси в Петербурге

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Актера Джейкоба Йису из клипа Little Big на композицию Everybody побили и прогнали из такси на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Артист и его супруга — организатор нигерийских вечеринок Наталья Йиса — рассказали о негостеприимном приеме в Instagram, пишет Пятый канал.

«Мы приехали в Питер. Да, у нас много багажа. Я вызвала такси, позвонила водителю и сказала: „У нас много багажа!“ Но до поезда мы ехали тоже на такси, и мы знаем, как это все разместить. Водитель был приветливый», — поделилась Наталья.

Но вежливость петербуржца оказалась совсем не долгосрочной. После того как все чемоданы были уложены — часть из них разместили в багажнике, а другую положили на переднее сиденье — шофер начал нервничать. Сидящим за спиной пассажирам он грубо сообщил, что водит обычное авто, а не грузовик, предупредил, что салон должен остаться целым после неудобных гостей.

«Надеюсь, вы мне ничего не порвете своими колесами там. И вообще, я вам не грузовая машина», — цитирует водителя Наталья Йиса.

Пара попробовала возразить, мол все уложили аккуратно, а если бы в багажнике не было собственных коробок шофера, все бы уместилось и там. И тут, по словам супруги актера, водитель переменился в лице, начал кричать, выгонять пару из машины и отказался трогаться с места. Поняв, что артисты уходить не хотят, мужчина сам начал выбрасывать их чемоданы из своего такси.

«Джейкоб сел обратно в машину, там оставалась еще одна сумка. Мужчина поехал, потом остановился и начал выпихивать Джейкоба из машины», — написала в сторис Наталья.

В потасовке и борьбе за багаж Йиса получил пару толчков, после которых упал на асфальт и уронил пластиковый чемодан, от которого тут же откололся кусок. Этот момент удалось зафиксировать на видео, что, как полагают супруги, они смогут использовать в качестве подтверждения, когда будут жаловаться работодателю грубияна.

Наталья и Джейкоб познакомились в Ижевске — учились в одном вузе. Чувства, вспыхнувшие между русской девушкой и парнем из Нигерии, оказались настоящими. Узнав о выборе сына, мама Джейкоба тут же прилетела знакомиться и заявила, что раз любовь — надо жениться! Так и поступили.

Пара воспитывает сына и дочь, живет, как говорят, на две страны, ведет блог о своей необычной семье, организовывает мероприятия. Глава семейства строит карьеру в шоу-бизнесе.

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