Эстонская охотница за богачами появилась на вечеринке реформистов в компании нового мужчины

Анита, которая никогда не скрывала своего предпочтения к более зрелым мужчинам, была сфотографирована на вечеринке партии Партии реформ рядом с 39-летним писателем Алланом Кейаном, чей роман «Instagrami identiteet» («Instagram-личность») был опубликован прошлой осенью. Уже тогда Кейан проводил время с Анитой Сибул на презентации книги.

В 2010 году Кейан прославился своим юношеским романом «Otsetee paradiisi» («Прямая дорога в рай»). На выборах в местные самоуправления, любящий путешествовать мужчина входит в список Партии реформ и ратует за более безопасный, умный и спортивный Мустамяэ.

В ноябре прошлого года Аллан Кейан представил книгу «Instagrami identiteet». ФОТО:

Анита рассказала Elu24, что сейчас нельзя говорить о новых отношениях. «Я пошла на предвыборную вечеринку со своим коллегой-писателем и другом Алланом», - уточнила блогер.​



