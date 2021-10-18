Эстонская охотница за богачами появилась на вечеринке реформистов в компании нового мужчины

Блогер Анита Сибул появилась на вечеринке по случаю окончания выборов у партии Партии реформ вместе с писателем Алланом Кейан. 23-летняя Youtube-блогер еще раньше появлялась в компании еще более зрелых мужчин. Например, пару лет назад Анита тусовалась с Яанусом Карилаем, членом Центристской партии.
Анита, которая никогда не скрывала своего предпочтения к более зрелым мужчинам, была сфотографирована на вечеринке партии Партии реформ рядом с 39-летним писателем Алланом Кейаном, чей роман «Instagrami identiteet» («Instagram-личность») был опубликован прошлой осенью. Уже тогда Кейан проводил время с Анитой Сибул на презентации книги.
В 2010 году Кейан прославился своим юношеским романом «Otsetee paradiisi» («Прямая дорога в рай»). На выборах в местные самоуправления, любящий путешествовать мужчина входит в список Партии реформ и ратует за более безопасный, умный и спортивный Мустамяэ.
Анита рассказала Elu24, что сейчас нельзя говорить о новых отношениях. «Я пошла на предвыборную вечеринку со своим коллегой-писателем и другом Алланом», - уточнила блогер.
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