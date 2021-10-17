От истоков до наших дней: традиции эстонского Хэллоуина

Поздняя осень — время, когда с полей уже собран весь урожай, на улице холодает, а дни становятся темнее и короче. Как и в многих других северных странах, в Эстонии этот сезон связан с поминовением мертвых и другими народными ритуалами. На Западе широко отмечается Хэллоуин, а у эстонцев есть целых два похожих праздника: Катеринин день и Мартов день.
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Этот странный период наступает в конце сентября и длится до самого Рождества. В это время сельскохозяйственные работы останавливаются до осени, сокращается световой день и надвигается зима. Во многих странах обостряется связь с ушедшими. Считалось, что духи предков будут защищать поля и скот, если хорошо их встретить. Для этого крестьяне соблюдали ритуалы: не работали в определенные дни и жертвовали духам еду.
Мардипяев и Кадрипяэв
В ноябре проходят два важных эстонских праздника: 10 ноября — Мартов день (Мардипяев), а 25 ноября — Катеринин день (Кадрипяев). По традиции, дети ходят в эти дни по домам, поют колядки, загадывают загадки и получают сладости, пишет Visitestonia.
В Мардипяев дети присоединялись к праздничной процессии под предводительством Марта-отца в темных одеждах, играли на музыкальных инструментах, били в горшки и издавали жуткий шум. Встретить их на своем пороге считалось большой удачей. После этого в деревне проводился большой праздник, на котором жарили гуся.
На Катеринин день дети тоже ходили по домам, но уже за Кадри-матерью, наряженной в более светлые одежды. В этот праздник принято было ставить на стол каму, кашу, бобы и горох. Кадри считается покровительницей скота, поэтому ее чествования должны были принести удачу коровам и овцам. Кстати, имя Кадри до сих пор очень популярно в Эстонии.
Современные традиции
Сегодняшняя Эстонии не так сильно зависит от сельского хозяйства, однако традиции до сих пор живы, особенно в маленьких городах и деревнях. В Мардипяев школьники одеваются в черное и ходят по домам, распевая специальные Мартовы песни. В Кадрипяев дети носят светлое и поют песни Кадри. Традиции связывают древнюю Эстонию и современную европейскую страну. Потому что некоторые вещи не меняются — это каждый чувствует в ноябре.