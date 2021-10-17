Последовала совету: королева Елизавета II приняла неожиданное решение

В следующем году исполнится 70 лет со дня коронации Елизаветы II. Букингемский дворец запланировал грандиозный праздник в честь ее долгого правления. Королева хочет находиться в наилучшем состоянии к юбилею, поэтому она приняла решение отказаться от алкоголя.