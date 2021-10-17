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Последовала совету: королева Елизавета II приняла неожиданное решение

Королева Елизавета II ФОТО: Andrew Matthews/PA

95-летняя королева Великобритании Елизавета II прислушалась к рекомендациям врачей, пишут Дни.ру.

В следующем году исполнится 70 лет со дня коронации Елизаветы II. Букингемский дворец запланировал грандиозный праздник в честь ее долгого правления. Королева хочет находиться в наилучшем состоянии к юбилею, поэтому она приняла решение отказаться от алкоголя.

Елизавета II больше не пьет свой любимый мартини. Она отдает предпочтение минеральной воде Malvern. Отказаться от алкогольных напитков королеве Великобритании недавно рекомендовали врачи. Как отмечает The Telegraph, Ее Величество никогда не употребляла спиртные напитки в больших количествах.

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