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Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала, какими будут осень и зима в этом году

Зима. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Эстонский астролог Ольга Потемкина на своей странице в Facebook призналась, что, оказывается, астрология может предсказывать и погоду. Она рассказала, какими же будут осень и зима в этом году.

Самым переменчивым фактором погоды во второй половине осени и начале зимы 2021 года будет ветер. При чем преобладать будут теплые южные ветра. Вероятно, это скажется и на температуре воздуха, которая будет понижаться, но очень медленно, сохраняя пределы от 10 градусов тепла до нуля, минус одного градуса мороза.

Заморозки на почве будут сильнее и чаще, чем предполагалось бы для такой карты погоды. Не ожидается много снега. Во всяком случае до Рождества.

До конца октября будет довольно тепло с минимальным количеством осадков. На третьей неделе месяца температура воздуха еще поднимется на несколько градусов, возвращая ощущение «бабьего лета». Это будет связано с теплым воздухом, обильно поступающим на территорию Эстонии. В последние дни октября пойдут сильные дожди, несколько охлаждая атмосферу, но когда они ослабеют, температура снова вернется к существенным положительным значениям.

Начало ноября, как и положено этому месяцу, будет представлять собой битву тепла с холодом. Температура и карта ветров может несколько раз меняться в течение одного дня.

Во второй декаде ноября может выпасть первый снег, который порадует нас несколько дней и по традиции растает. Значительного повышения температуры после средины ноября ожидать не приходится.

В начале третьей декады на Эстонию может обрушиться штормовой ветер и ледяной дождь, который способен принести некоторые разрушения. Понижение температуры воздуха до нуля градусов можно прогнозировать во второй декаде декабря.

Такой температурный режим и бесснежие сохранится до Рождественских праздников. Скорее всего нас ждет бесснежное Рождество. Предполагается, что Новогодняя ночь будет также бесснежной и довольно ветренной.

Скорее всего сугробов зимой 21-22 годов мы не увидим.

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