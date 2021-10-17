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Первая эстонская женщина-космонавт вернулась из космоса

Юлия Пересильд. ФОТО: Sergei Savostyanov

5 октября Юлия Пересильд и Клим Шипенко в компании космонавта Антона Шкаплерова отправились на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Сегодня актриса и режиссер вернулись на Землю, пишет Стархит.

Корабль «Союз МС-18» приземлился на Землю 17 октября. ФОТО: Sergei Savostyanov

Киноэкипаж приземлился на Землю примерно в 7:35 по московскому времени. Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись домой под руководством космонавта Олега Новицкого. Антон Шкаплеров, с которым улетали актриса и режиссер, остался на МКС еще на полгода. Встречать киноэкипаж на земле отправились глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«С группой вертолетов вылетаем к планируемому месту посадки корабля», — поделился к этому времени Рогозин в соцсети.

Корабль «Союз МС-18» вернулся раньше, чем планировалось. «По уточненным данным, расстыковка в 04:14, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган», — сообщается на сайте госкорпорации.

Клим Шипенко. ФОТО: ROSCOSMOS PRESS SERVICE / HANDOU

Первоначально посадка рассчитывалась на 07:36:35 по московскому времени и на два километра ближе к Жезказгану.

Напомним, Пересильд и Шипенко улетели в космос для съемок фильма «Вызов» (пока это рабочее название картины). Данный проект расскажет о женщине-враче, которая отправится на МКС, чтобы спасти космонавта. Делать главной героине это придется в условиях, которые не приспособлены к медицинским вмешательствам.

Юлия Пересильд. ФОТО: Sergei Savostyanov

К слову, режиссер выходил на связь из космоса и рассказывал, как продвигался рабочий процесс. «6 октября мы сняли несколько сцен, две конкретно. Мы практически в графике, в котором планировали находиться, так что пока все идет по плану», — делился подробностями Клим.

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