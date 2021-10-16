Читатель просит совета: как нам называть «эстоноземельцев»? Актуальный вопрос по сей день

Письмо читателя по имени Игорь:

Я предлагаю найти альтернативу слову эстоноземелец. Но быть корректным. Все кто проживает на этой земле - все эстоноземельцы. Но с нами на земле живут также животные, птицы, рыбы, растения и домашние любимцы. Для них Эстония, как и планета Земля, - тоже дом. Они тоже земляне, как и люди. То есть термин «земляне» - это не только люди, но и все возможные живые существа этой планеты, с кем мы её разделяем. Например, если на планету прилетят инопланетяне, то для них мы все - и люди и животные - будем одинаково землянами. Или существами, которые живут на Земле. Согласны?

Эстоноземельцы - это понятие включает в себя также животный и растительный мир. А я говорю только про людей, которые тут живут. Должен быть термин для людей, а не для землян. На слово «земляк» определение эстоноземелец тоже не тянет. Термин «эстоноземелец» придумал коварный и хитрый человек.

По этой причине никто не говорит русоземельцы, арменоземельцы, финоземельцы, украиноземельцы азероземельцы, афроземельцы или австралоземельцы. Потому что это определение не подходит для общности людей. Живём 20 лет с эстоноземельцами - и ничего.

В России прижилось слово «россияне», т.е. граждане России, и в тоже время это русские, татары, башкиры, карелы, мордва.... Наверное, и в Эстонии должно появиться новое слово-определение для всех граждан страны, в которое будут входить и эстонцы, и русские, и сету и пр. Но мне кажется, что сами эстонцы не захотят понижения своего статуса.

Конечно, это старый больной вопрос. Но он остаётся больным, потому что остается нерешенным десятилетия независимости. Это не моя вина.

Русские в Эстонии, естественно, пусть остаются русскими. А эстонцы - эстонцами. Это ясно и ребёнку.

Всех жителей Эстонии официально называют эстонцами. Но эстонцы - это тонкая этническая группа, которая не позволяет другим этносам, здесь проживающим, называть себя так.

Об этом напоминает и эстонское государство, постоянно отказывая в нулевом варианте гражданства и раздавая виды на жительство, серые паспорта и требуя обновлённые категории на знание языков всем тем, кто учился в русской школе (неэстонцам) и переводя школы на эстонский язык обучения против воли русских.

Но когда говорят, что в Эстонии живут эстонцы, (мысленно) мы не оставляем место другим жителям Эстонии другой национальности. Согласны? То есть, если здесь живут только эстонцы, то это напоминает словосочетание «Эстония для эстонцев». Слово- определение эстонец не включает в себя русских, например. Скорее как-то противопоставляет (усилиями политиков). Эстонцы считают себя эстонцами, а остальных muulased - неэстонцы или чужаки.

С иностранцами ещё смешнее. Так часто встречаясь с западными иностранцами и говоря, что ты русский, часто видишь удивление. А как вы сюда попали? Ведь слова эстоноземелец в английском нет. Следуя логике, что в Эстонии живут одни эстонцы, они удивляются, что кто-то противопоставляет себя эстонцам. Ведь, с их точки зрения, мы все должны быть эстонцами. А если нет, то как ты сюда попал. И как обьяснить им, что в праве на эстонскость нам отказало государство в 92-м году, до сих пор называя нас чужаками?

По аналогии с латвийцами вознило слово «эстийцы». Но и оно вроде не нравится. Надо что-то благозвучнее - эструсские, может быть? Что сами уважаемые читатели думают? Ведь среди нас есть и филологи - есть ли другие подходящие слова? Желательно односложные, чтобы определение подходило для всех жителей Эстонии, а не какой-то одной этнической группе.

Предложите свой вариант пожалуйста. Вот и всё о чём я прошу.

Вывод:

Все жители Латвии - латвийцы (к нему тоже привыкали). Все жители России - россияне. А все жители Эстонии - ??? Эстонцы? А куда делись остальные 30% населения (русские, татары, мордва, казахи, кавказцы, евреи и другие славяне и др.)? Их записали в один ряд с животным и растительным миром - эстоноземельцами.

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт.

PS