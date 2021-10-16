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3 знака Зодиака, в жизнь которых до конца года может вернуться бывшая любовь

ФОТО: pixabay.com/Free-Photos

Вам кажется, что вы пережили все трудности расставания и оставили недавние (или давние) отношения в прошлом? Встреча с бывшей любовью покажет, как сильно вы ошибались. Былую любовь не только непросто забыть, но она даже может возродиться из пепла.

Сначала это может выбить из равновесия, а затем поставит перед выбором. Под конец года такая непростая любовная ситуация ожидает представителей нескольких знаков Зодиака, уверяют астрологи.

Советуем узнать, не относитесь ли вы к их числу.

Овен

Прошлое напомнит Овнам о себе. В данном случае избитая фраза "Прощай, прошлое!" неуместна, поскольку от судьбы не уйти.

Бывшая любовь может снова связаться с представителями этого знака Зодиака. Он или она будто случайно позвонит со словами:

"Привет, просто хотел/хотела поинтересоваться, как у тебя дела и чем ты сейчас занята/занят". С этого все и начнется…

Высока вероятность примирения, которая положит начало серьезным отношениям (по-настоящему, не как в прошлом!). Что ж, удачи - уже давно пора остепениться!

Близнецы

Близнецы тоже познают на себе всю силу судьбы. Рожденные под этим знаком будут переживать непростые события, что не даст им избежать встречи с призраками прошлого.

Того, кто долгое время страдал от одиночества, ожидают прочные и стабильные отношения. А тем, кого уже связывают эмоциональные отношения с другим человеком, придется их переосмыслить. Некая высшая сила заставит Близнецов снова связаться с человеком, которого они не видели уже очень давно, но к которому у них до сих пор глубоко внутри теплятся чувства.

Рак

В жизни Раков не все так гладко. Дело в том, что их дом, отношения и брак определенно находятся под огромным давлением, как и карьера. Но спокойствие, терпеливость, настойчивость и решительность помогут этим людям решить свои эмоциональные проблемы.

А еще Ракам придется сразиться с призраками своего прошлого.

Они просто не смогут противостоять зову сердца и будут искать возможность встречи с прежней любовью, чего бы это им ни стоило.

Те Раки, которые в течение года не могли найти свою любовь, под конец года получат еще одну возможность вернуть прежнюю. Астрологи советуют использовать этот шанс.

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