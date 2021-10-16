«Вдовий горбик»: у Аллы Пугачевой проблемы с позвоночником

Такое предположение сделал врач Илья Бурлаковский, специализирующийся на работе с мышцами и суставами, пишет News.ru.

Медик, анализировавший последние фотографии певицы, а также ее страничку в соцсетях, обратил внимание на нарушения в работе шейного отдела позвоночника.

«Они видны по перенапряженным трапециевидным мышцам. Кроме того, формируется так называемый „вдовий горбик“ (скопление жировой ткани в районе седьмого шейного позвонка, которое, как правило, встречается у женщин зрелого возраста. — Авт.)», — отметил врач добавил, что Примадонне следовало бы укрепить шейный отдел.

Илья Бурлаковский утверждает, что если Алла Борисовна не займется серьезно шеей, то неприятные симптомы продолжат развиваться.