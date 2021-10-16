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«Вдовий горбик»: у Аллы Пугачевой проблемы с позвоночником

Алла Пугачева и Максим Галкин ФОТО: скиншот с видео

У певицы Аллы Пугачевой, чей новый образ связывают с проведением эндоскопического лифтинга лба и SMAS-лифтинга средней и нижней зон лица, могут быть сильные боли и головокружения из-за «вдовьего горбика».

Такое предположение сделал врач Илья Бурлаковский, специализирующийся на работе с мышцами и суставами, пишет News.ru.

Медик, анализировавший последние фотографии певицы, а также ее страничку в соцсетях, обратил внимание на нарушения в работе шейного отдела позвоночника.

«Они видны по перенапряженным трапециевидным мышцам. Кроме того, формируется так называемый „вдовий горбик“ (скопление жировой ткани в районе седьмого шейного позвонка, которое, как правило, встречается у женщин зрелого возраста. — Авт.)», — отметил врач добавил, что Примадонне следовало бы укрепить шейный отдел.

Илья Бурлаковский утверждает, что если Алла Борисовна не займется серьезно шеей, то неприятные симптомы продолжат развиваться.

«Думаю, Алла Пугачева периодически посещает массажистов и остеопатов, и эти сеансы приносят временное облегчение. Вероятно, она также страдает от головных болей и головокружений», — отметил он.

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