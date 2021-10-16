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Пользу красного вина подвергли сомнению

Красное вино. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Принято считать, что красное вино в небольших количествах полезно для сердечно-сосудистой системы, однако польза этого напитка зачастую преувеличена и не доказана в достаточной мере, пишет медиапортал Eat This, Not That.

Авторы статьи придерживаются мнения, что хотя некоторые исследования показали, что употребление красного вина может снизить кровяное давление, однако таких исследований немного, и необходимо проводить дополнительные.

Издание отмечает. что одно из наиболее убедительных исследований, которое помогло установить связь между красным вином и снижением артериального давления, было проведено в 2012 году. Оно показало, что безалкогольное красное вино может снизить артериальное давление у мужчин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, это исследование не подтверждает универсальной пользы красного вина.

Хотя в некоторых исследованиях была обнаружена связь между пользой для здоровья сердца и вином, «неясно, напрямую ли красное вино связано с этой пользой или играют роль другие факторы», — заявил доктор Роберт Клонер, глава отделения сердечно-сосудистых исследований в Хантингтоне.

Специалисты отмечают, что большинство исследований такого рода являются наблюдательными — они показывают только корреляцию, а не причинно-следственную связь.

«Это означает, что пьющие вино могут защищать свое сердце другими способами... Например, любители вина с большей вероятностью будут придерживаться средиземноморской диеты, которая, как известно, обладает кардиозащитными свойствами», — пишет издание.

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