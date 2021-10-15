Кандидата от волости Тырва обвинили в покупке голосов за бутылку водки

Проживающий в волости Тырва мужчина, назовем его Рейко, связался в пятницу утром с редакцией Elu24 и поведал о своей проблеме. Он утверждает, что в воскресенье к нему обратился один из баллотирующихся на местных выборах от волости Тырва кандидатов с просьбой, чтобы тот отдал свой голос за него. За это Рейко якобы должен был получить бутылку водки. Поскольку мужчина в этот момент уже был немного не трезв, то согласился с предполагаемым предложением.