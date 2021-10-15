Пт, 15.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Кандидата от волости Тырва обвинили в покупке голосов за бутылку водки

Кандидата от волости Тырва обвинили в покупке голосов за бутылку водки ФОТО: Kollaaž

«Не получишь водку, пока не проголосуешь», – цитирует житель Валгамаа, пожелавший остаться анонимным, как предположительно один из кандидатов от волости Тырва пытался купить его голос. Обвиненный кандидат: «Я к этому не причастен, это происки соперников», пишет Elu24.

Для подписчиков Для подписчиков

Проживающий в волости Тырва мужчина, назовем его Рейко, связался в пятницу утром с редакцией Elu24 и поведал о своей проблеме. Он утверждает, что в воскресенье к нему обратился один из баллотирующихся на местных выборах от волости Тырва кандидатов с просьбой, чтобы тот отдал свой голос за него. За это Рейко якобы должен был получить бутылку водки. Поскольку мужчина в этот момент уже был немного не трезв, то согласился с предполагаемым предложением.

«Сначала он пришел и сделал мне это предложение. Затем сказал, что я не получу водку пока нужный голос не будет отдан. Кое-как сторговались и я получил свою бутылку, – признает мужчина и добавляет, что в бюллетень все же вписал номер кандидата, за которого собирался голосовать на самом деле. – Никто не проверял, что я туда написал».

НАВЕРХ
Back