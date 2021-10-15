Поклонники вычислили нового избранника Кристины Асмус

Так, ходят слухи, что 33-летняя Кристина Асмус встречается с исполнительным продюсером телесериалов Борисом Кокиным. Поклонники сопоставили кадры, которые публиковали в своих соцсетях предполагаемые возлюбленные.

Летом актриса отдыхала за городом, где сняла романтический ролик с бойфрендом. На видео она ехала на мотоцикле, нежно обнимая водителя. Лицо мужчины блондинка показывать не стала, зато в кадр попала его серая толстовка. Пользователи заметили, что образ таинственного избранника подозрительно напоминает Бориса. Продюсера действительно часто можно увидеть в подобной одежде и за рулем байка. К слову, оба ко всему прочему подписаны друг на друга в Instagram.

ФОТО: Instagram

Пока подтверждений возможной интрижки у подписчиков нет. Да и Кристина Асмус не спешит раскрывать личность избранника, правда, отметила, что родственники и друзья уже с ним знакомы. Очевидно, между возлюбленными серьезные отношения. «Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала», – отвечает она расспросы подписчиков.

Сам 37-летний продюсер, судя по фотографиям в соцсетях, счастлив в отношениях с эффектной брюнеткой и воспитывает двоих детей. Асмус же старается не обращать внимания на сплетни и наслаждается изменениями в личной жизни.

«Я нахожусь просто в абсолютной любви. Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека, мне были посланы два крутых проекта, – делится актриса. – График и здоровье адские, но это две уникальные площадки, где все строится на любви, поддержке и обнимашках. Я не выхаркиваю роли с кровью, не надрываюсь. С удовольствием лечу на оба проекта».



