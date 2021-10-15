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Поклонники вычислили нового избранника Кристины Асмус

Tallinn, 05.12.2018 Kristina Asmus Foto: Konstantin Sednev / Eesti Meedia ФОТО: Konstantin Sednev

Вот уже несколько месяцев Кристина Асмус интригует поклонников переменами на личном фронте. Актриса призналась, что вскоре после развода закрутила роман, правда, раскрывать имя избранника не стала. Впрочем, поклонники вычислили личность предполагаемого бойфренда, пишет Starhit.ru.

Так, ходят слухи, что 33-летняя Кристина Асмус встречается с исполнительным продюсером телесериалов Борисом Кокиным. Поклонники сопоставили кадры, которые публиковали в своих соцсетях предполагаемые возлюбленные.

Летом актриса отдыхала за городом, где сняла романтический ролик с бойфрендом. На видео она ехала на мотоцикле, нежно обнимая водителя. Лицо мужчины блондинка показывать не стала, зато в кадр попала его серая толстовка. Пользователи заметили, что образ таинственного избранника подозрительно напоминает Бориса. Продюсера действительно часто можно увидеть в подобной одежде и за рулем байка. К слову, оба ко всему прочему подписаны друг на друга в Instagram.

ФОТО: Instagram

Пока подтверждений возможной интрижки у подписчиков нет. Да и Кристина Асмус не спешит раскрывать личность избранника, правда, отметила, что родственники и друзья уже с ним знакомы. Очевидно, между возлюбленными серьезные отношения. «Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала», – отвечает она расспросы подписчиков.

Сам 37-летний продюсер, судя по фотографиям в соцсетях, счастлив в отношениях с эффектной брюнеткой и воспитывает двоих детей. Асмус же старается не обращать внимания на сплетни и наслаждается изменениями в личной жизни.

«Я нахожусь просто в абсолютной любви. Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека, мне были посланы два крутых проекта, – делится актриса. – График и здоровье адские, но это две уникальные площадки, где все строится на любви, поддержке и обнимашках. Я не выхаркиваю роли с кровью, не надрываюсь. С удовольствием лечу на оба проекта».


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