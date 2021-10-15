Скандальная Ану Саагим назвала эстонских актрис толстыми черными вдовами

Так, Кристель и Ану Саагим познакомились в комедийном спектакле «Глухие, немые и слепые пошли на свидание», поставленном в 2015 году. Спустя короткое время Кристель встретила известную коллегу, когда та выступала в роли скандального журналиста. Во время интервью ранее дружелюбная Ану вдруг шокировала Кристель и Грету Куллу: «Я видела вас на сцене, вы были как две толстые черные вдовы!», пишет Sky.ee .

Интервью закончилось на позитивной ноте, и все поняли, что это шутка. Ведь когда Ану Саагим критиковала их фигуры, она сама уплетала закуски за обе щеки. Однако этот момент преподал Кристель действительно ценный урок, а также сформировал мнение о противоречивом персонаже. «Я поняла, что есть одна Саагим, а есть — другая!», - задумчиво описал он.