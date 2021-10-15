Пт, 15.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Скандальная Ану Саагим назвала эстонских актрис толстыми черными вдовами

Ану Саагим ФОТО: Kuvatõmmis videost

Актриса и певица Кристель Ааслайд посетила шоу «30 минут в небе», где рассказала о восхождении к славе, психическом здоровье и встречах со скандально известными коллегами.

Так, Кристель и Ану Саагим познакомились в комедийном спектакле «Глухие, немые и слепые пошли на свидание», поставленном в 2015 году. Спустя короткое время Кристель встретила известную коллегу, когда та выступала в роли скандального журналиста. Во время интервью ранее дружелюбная Ану вдруг шокировала Кристель и Грету Куллу: «Я видела вас на сцене, вы были как две толстые черные вдовы!», пишет Sky.ee.

Интервью закончилось на позитивной ноте, и все поняли, что это шутка. Ведь когда Ану Саагим критиковала их фигуры, она сама уплетала закуски за обе щеки. Однако этот момент преподал Кристель действительно ценный урок, а также сформировал мнение о противоречивом персонаже. «Я поняла, что есть одна Саагим, а есть — другая!», - задумчиво описал он.

НАВЕРХ
Back