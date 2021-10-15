Первый за шесть лет клип Адель на песню Easy on Me за несколько часов набрал 18 млн просмотров на YouTube

33-летняя звезда презентовала видео на композицию Easy on Me. Песня попадет в новый альбом певицы «30», релиз которого назначен на 19 ноября, пишет TopNews.ru.

По словам Адель, за период, пока писался альбом, она прошла через «лабиринт абсолютного хаоса и внутренних потрясений», сумев вновь «обрести себя».

Всего за несколько часов видео на YouTube собрало 18 млн просмотров. Режиссером клипа стал обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля Ксавье Долан, снявший ранее для Адель клип на песню Hello.