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Первый за шесть лет клип Адель на песню Easy on Me за несколько часов набрал 18 млн просмотров на YouTube

Адель ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Известная британская певица Адель впервые за шесть лет выпустила новый клип.

33-летняя звезда презентовала видео на композицию Easy on Me. Песня попадет в новый альбом певицы «30», релиз которого назначен на 19 ноября, пишет TopNews.ru.

По словам Адель, за период, пока писался альбом, она прошла через «лабиринт абсолютного хаоса и внутренних потрясений», сумев вновь «обрести себя».

Всего за несколько часов видео на YouTube собрало 18 млн просмотров. Режиссером клипа стал обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля Ксавье Долан, снявший ранее для Адель клип на песню Hello.

В своей новой работе певица покидает заброшенный дом из предыдущего видео и едет на машине к новой жизни.

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