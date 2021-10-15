Первый за шесть лет клип Адель на песню Easy on Me за несколько часов набрал 18 млн просмотров на YouTube
Известная британская певица Адель впервые за шесть лет выпустила новый клип.
Известная британская певица Адель впервые за шесть лет выпустила новый клип.
33-летняя звезда презентовала видео на композицию Easy on Me. Песня попадет в новый альбом певицы «30», релиз которого назначен на 19 ноября, пишет TopNews.ru.
По словам Адель, за период, пока писался альбом, она прошла через «лабиринт абсолютного хаоса и внутренних потрясений», сумев вновь «обрести себя».
Всего за несколько часов видео на YouTube собрало 18 млн просмотров. Режиссером клипа стал обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля Ксавье Долан, снявший ранее для Адель клип на песню Hello.
В своей новой работе певица покидает заброшенный дом из предыдущего видео и едет на машине к новой жизни.