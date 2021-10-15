«Не заводить детей в ближайшие пять лет»: Самбурская возмутила Сеть вакансией для помощника

Среди обязательных качеств у будущего сотрудника Самбурская указала «отсутствие творческих амбиций», хорошее здоровье, умение водить, пишет TopNews.ru.

Актрисе не подойдет и чрезмерно общительный сотрудник, который не умеет держать рот на замке.

Самбурская требует от подчиненного умения соблюдать субординацию, грамотно разговаривать. Также актриса указала обязательное условие, что у сотрудника не должно быть детей и планировать их он не должен в ближайшие пять лет.

Когда один из подписчиков возмутился, что у Самбурской такие запросы и она нарушает Трудовой кодек, та заявила, что все такие «забавные».

«Или мне взять человека с пятью детьми, неграмотного, нервного, болтливого, с проблемами со здоровьем?» – парировала Настасья Самбурская.

Актриса напомнила, что она не государственная организация, чтобы учитывать права людей при приеме на работу.

Позже Самбурская напомнила, что дети часто болеют, а родители ставят их в приоритет. Ей же нужен человек, который поставит в приоритете работу, актриса не хочет возможных пропусков по этой причине.

Как пишет «КП», на вакансию Самбурской отреагировал Андрей Коченов, глава Союза отцов. Он напомнил, что в стране наоборот поощряют многодетность, стремление родить. Главное, что даже с детьми можно построить карьеру.

Коченов привел в пример Анну Кузнецову, у которой семеро детей, а также должность уполномоченного по правам несовершеннолетних.

«Она где-то в каменном веке застряла, и надо ей проснуться», – заявил Андрей Коченов.

Глава Союза отцов уверен, что Самбурская не имеет права тиражировать свои слова, она скрыто пропагандирует жизнь без детей.