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«Не заводить детей в ближайшие пять лет»: Самбурская возмутила Сеть вакансией для помощника

Настасья Самбурская ФОТО: Скриншот с Instagram

Звезда «Универа» Настасья Самбурская в очередной раз разозлила своих подписчиков, предложив им работу. Актриса опубликовала вакансию, перечислив ряд требований к своему помощнику.

Среди обязательных качеств у будущего сотрудника Самбурская указала «отсутствие творческих амбиций», хорошее здоровье, умение водить, пишет TopNews.ru.

Актрисе не подойдет и чрезмерно общительный сотрудник, который не умеет держать рот на замке.

Самбурская требует от подчиненного умения соблюдать субординацию, грамотно разговаривать. Также актриса указала обязательное условие, что у сотрудника не должно быть детей и планировать их он не должен в ближайшие пять лет.

Когда один из подписчиков возмутился, что у Самбурской такие запросы и она нарушает Трудовой кодек, та заявила, что все такие «забавные».

«Или мне взять человека с пятью детьми, неграмотного, нервного, болтливого, с проблемами со здоровьем?» – парировала Настасья Самбурская.

Актриса напомнила, что она не государственная организация, чтобы учитывать права людей при приеме на работу.

Позже Самбурская напомнила, что дети часто болеют, а родители ставят их в приоритет. Ей же нужен человек, который поставит в приоритете работу, актриса не хочет возможных пропусков по этой причине.

Как пишет «КП», на вакансию Самбурской отреагировал Андрей Коченов, глава Союза отцов. Он напомнил, что в стране наоборот поощряют многодетность, стремление родить. Главное, что даже с детьми можно построить карьеру.

Коченов привел в пример Анну Кузнецову, у которой семеро детей, а также должность уполномоченного по правам несовершеннолетних.

«Она где-то в каменном веке застряла, и надо ей проснуться», – заявил Андрей Коченов.

Глава Союза отцов уверен, что Самбурская не имеет права тиражировать свои слова, она скрыто пропагандирует жизнь без детей.

Напомним, что Анастасия Самбурская была замужем пару месяцев за актером Кириллом Дыцевичем, детей у них не было.

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