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Видео: мужчина защищал роскошный спорткар от града своим телом

Toyota Supra ФОТО: Shutterstock

Житель Сиднея, Австралия, решил защитить свой роскошный автомобиль от града и закрыл его своим телом. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользователь соцсети Джейк Макглойн (Jake Mcgloin) разместил на своей странице ролик, который он заснял из окна апартаментов. На кадры попал неизвестный мужчина на парковке, который пытался заслонить свой серебристый спорткар Toyota Supra от непогоды, пишет Lenta.ru.

Чтобы избежать повреждения поверхности машины, герой ролика накрыл капот и лобовое стекло плотным картоном, а на заднюю часть автомобиля он постелил черный ковер. Поскольку картон поднимался от ветра, мужчина закрыл часть спорткара собой. Публикация стала вирусной и набрала почти 940 тысяч просмотров и больше 72 тысяч лайков.

Ролик рассмешил пользователей сети и они принялись шутить в комментариях. «Минута молчания за жертву этого чемпиона», «Это любовь — подставить свое тело на линию обстрела», «Парень защищает своего ребенка... Бесценно», «Дай мне понять, что у тебя нет страховки, не произнося этого вслух», «Покойся с миром... Всегда следует надевать специальный чехол на машину», — высказывались они.

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