Видео: мужчина защищал роскошный спорткар от града своим телом

Пользователь соцсети Джейк Макглойн (Jake Mcgloin) разместил на своей странице ролик, который он заснял из окна апартаментов. На кадры попал неизвестный мужчина на парковке, который пытался заслонить свой серебристый спорткар Toyota Supra от непогоды, пишет Lenta.ru.

Чтобы избежать повреждения поверхности машины, герой ролика накрыл капот и лобовое стекло плотным картоном, а на заднюю часть автомобиля он постелил черный ковер. Поскольку картон поднимался от ветра, мужчина закрыл часть спорткара собой. Публикация стала вирусной и набрала почти 940 тысяч просмотров и больше 72 тысяч лайков.