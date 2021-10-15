Лизни унитаз или описай штаны: самые дурацкие челленджи ТикТока

Подними стул. Суть в том, чтобы человек встал в 3 шагах от стены, нагнулся вперед под 90 градусов и попытался поднять стул, пишет Tiktok-wiki.com.

Подушка-челлендж. Когда в апреле все офисные костюмы вдруг сменились на пижамы и домашние комплекты ­ — появился подушка-челлендж. Люди со всего мира фантазируют, как выглядел бы их гардероб, состоящий только из подушек. Получаются вполне себе коктейльные платья. Участвуют все: девушки, дети и даже мужчины с котами.

Пожалуй, самый безумный челлендж (помимо бросания кусков сыра) — это #whippedcreamchallenge. Берём взбитые сливки. Поворачиваем одну руку запястьем вверх, выдавливаем на нее порцию сливок, другой рукой хлопаем сверху, чуть выше запястья. Сливки полетели! Теперь нужно поймать их ртом! Получилось? Празднуйте победу! Не получилось? Продолжайте тренироваться, пишет Peterburg2.ru.

Щётка-челлендж. Даже самая обычная щётка для мусора может стать звездой Интернета. Миллионы людей снимают видео, как они заставили швабру стоять ровно и не падать. Нужно только найти баланс!

Челлендж «Бикини из медицинских масок» (#quarankinis). За участие в этом достаточно откровенном челлендже многие девушки подвергались резкой критике, ведь ради него они зря переводили медицинские маски — столь необходимую в наше время вещь, которую порой очень трудно найти и купить. Участницы челленджа превращали маски в комплекты бикини — делали из них топы и трусики.

Челлендж «Описай свои штаны» (#PeeYourPantsChallenge, #PeeYourPants). Это все были цветочки, а теперь переходим к ягодкам. Пользователь TikTok с ником liamw2 загрузил в соцсеть видео, на котором он, со словами «Челлендж «Описай свои штаны» делает это, стоя перед зеркалом. Три дня спустя TikTok удалил ролик из-за жалоб пользователей, и парень загрузил его еще раз. Второй ролик за неделю собрал более 157 тысяч просмотров и 5600 лайков, пишет Teleprogramma.pro.

Странно, но ничем не примечательное действо с мокрыми штанами так понравилось людям, что некоторые парни и девушки приняли вызов и повторили «подвиг» liamw2.

Челлендж «Лизни унитаз» (#CoronaChallenge). И, наконец, самый нелепый и отвратительный челлендж, какой только можно было себе представить. Его запустила в марте этого года 21-летняя студентка из Нью-Джерси Ава Луис. Чтобы показать своим подписчикам в соцсетях, что она не боится ни вирусов, ни микробов, она облизала сиденье туалета на борту самолета. Это не шутка! Красивая девушка, с макияжем, маникюром и четвертью миллиона подписчиков в «Инстаграм» несколько раз провела языком по сиденью унитазу в воздушном сортире! Позже к челленджу присоединился ее друг, некий Ларц. Через некоторое время после контакта с фаянсовым изделием он опубликовал фотографии, якобы из больницы, и объявил о том, что заболел коронавирусом.