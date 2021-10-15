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«У меня один раз даже изо рта текла кровь»: Бьянка о тяжелом детстве и воровстве бывшего продюсера

ФОТО: кадр из youtube

Российская певица Бьянка (наст. имя - Татьяна Липницкая) пришла на программу «Алена, блин!». В интервью артистка рассказала об обмане бывшего продюсера, домашнем насилии в семье и спаде своей популярности. 

Как ее обокрал бойфренд-продюсер

Бьянка завоевала популярность благодаря песням "Лебединая" и "Были танцы". На тот момент ей было 19 лет, тогда она еще не понимала, как справляться с известностью и как распоряжаться деньгами. По словам певицы, ее бывший парень и продюсер Михаил Шиян не упустил возможности нажиться на ее успехе. Он "подсунул" артистке контракт, согласно которому в течение 15 лет все ее песни принадлежали ему, пишет RUS.TVNET.lv.

"Слава богу, что все это время, когда эти треки были конкретно у него по договору, прошло. И я могу пользоваться своим каталогом. Мне его мать сказала: "Уходи от него. Он ворует и мне об этом хвастается", - рассказала Бьянка в интервью.

По словам певицы, ее бывший продюсер не сделал для нее ничего. Именно поэтому Бьянка видит разницу между "хорошим" продюсером Константином Меладзе и "шарлатаном" Шияном.

"Он просто обычный юрист и вор. Дорогие друзья, если вы увидите этого человека, то знайте, что это шарлатан. И я никому не советую с ним работать.

Уж если он свою девушку обманул, то вас уж 100%", - сказала певица в шоу "Алена, блин!".

Про пьяные вечеринки после концертов

Получившая известность молодая артистка сразу же стала очень востребованной. Вместе с коллективом она ездила по стране с концертами, а после каждого из них активно отмечала это. Однако слишком разгульный образ жизни стал сильно сказываться на популярности певицы, поскольку она не могла одновременно веселиться в компании и записывать песни.

"Не знаю, как у других там рэперов, не рэперов. Это невозможно делать, когда тебе плохо или ты, например, с бодуна. Нужно контролировать свою жизнь", - рассказала Бьянка.

Из-за снижения уровня популярности артистка решила полностью перейти на здоровый образ жизни. Певица также отметила, что никогда не пробовала никакие запрещенные вещества. 

Про детские травмы и насилие в семье

Артистка рассказала, что в детстве ее бил отец, который часто выпивал.

"У него была белая горячка, он вел себя неадекватно.

Он мог прийти и просто ни за что взять и ударить меня в живот, взять и ударить головой об стенку. У меня один раз даже изо рта текла кровь", - рассказала певица.

Бьянка призналась, что ей не от кого было получить защиту и поддержку. 10-летний брат никогда не защищал младшую сестру, мать закрывала глаза на происходящее.

"Она не считала, что что-то страшное происходит, пыталась меня как-то защитить физически, но он мог даже ее толкнуть просто потому, что ему плохо", - вспоминает певица.

После угроз о снятии побоев в полиции отец прекратил издевательства над ней. Позже ее родители расстались.

"Я ни разу по нему не скучала и ни разу ему не позвонила", - призналась Бьянка.

Певица утверждает, что простила отца, однако не понимает, как ее старший брат может поддерживать с ним нормальные отношения после произошедшего.

Сама она не общается с отцом.

Про песню о коронавирусе 

Когда началась пандемия, Бьянка выпустила песню про коронавирус. В треке певица жалуется на то, что она влюбилась в парня, который заболел Covid-19. Песня вызвала неоднозначную реакцию в Сети. 

"Я считаю, что эта песня абсолютно нормальная для пандемии. А что плакать сидеть? Я считаю, это вполне нормально. Какой хайп?", - сказала артистка.

При этом она отметила, что на момент записи песни она не знала, что от этой болезни умирают люди. 

"Мне показалось, что это стебно записать песню про какую-то непонятную болезнь, все в масках ходят, все боятся.

А потом, когда я уже об этом узнала, уже было поздно, песня была написана", - отметила исполнительница.  

Куда пропала Бьянка?

В интервью певица рассказала, куда она пропала и планирует ли громкое возвращение в шоу-бизнес.

"Это было грустным решением, когда я поняла, что у меня больше нет моральных сил справляться с паническими атаками, особенно когда началась пандемия", - призналась она.

Также певица рассказала, почему больше не стремится быть в топе.

"Может быть, это из-за того, что я перестала посещать все эти передачи? Я вижу причины в отсутствии меня в медиа, в шоу-бизнесе самом, в тусовке. Но меня все устраивает", - отметила она.

При этом Бьянка добавила, что в ближайшее время выйдет несколько песен, которые должны стать хитами. 

Видео: Певица Бьянка в программе "Алена, блин!"

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