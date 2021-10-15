«У меня один раз даже изо рта текла кровь»: Бьянка о тяжелом детстве и воровстве бывшего продюсера

Как ее обокрал бойфренд-продюсер

Бьянка завоевала популярность благодаря песням "Лебединая" и "Были танцы". На тот момент ей было 19 лет, тогда она еще не понимала, как справляться с известностью и как распоряжаться деньгами. По словам певицы, ее бывший парень и продюсер Михаил Шиян не упустил возможности нажиться на ее успехе. Он "подсунул" артистке контракт, согласно которому в течение 15 лет все ее песни принадлежали ему, пишет RUS.TVNET.lv.

"Слава богу, что все это время, когда эти треки были конкретно у него по договору, прошло. И я могу пользоваться своим каталогом. Мне его мать сказала: "Уходи от него. Он ворует и мне об этом хвастается", - рассказала Бьянка в интервью.

По словам певицы, ее бывший продюсер не сделал для нее ничего. Именно поэтому Бьянка видит разницу между "хорошим" продюсером Константином Меладзе и "шарлатаном" Шияном.

"Он просто обычный юрист и вор. Дорогие друзья, если вы увидите этого человека, то знайте, что это шарлатан. И я никому не советую с ним работать.

Уж если он свою девушку обманул, то вас уж 100%", - сказала певица в шоу "Алена, блин!".

Про пьяные вечеринки после концертов

Получившая известность молодая артистка сразу же стала очень востребованной. Вместе с коллективом она ездила по стране с концертами, а после каждого из них активно отмечала это. Однако слишком разгульный образ жизни стал сильно сказываться на популярности певицы, поскольку она не могла одновременно веселиться в компании и записывать песни.

"Не знаю, как у других там рэперов, не рэперов. Это невозможно делать, когда тебе плохо или ты, например, с бодуна. Нужно контролировать свою жизнь", - рассказала Бьянка.

Из-за снижения уровня популярности артистка решила полностью перейти на здоровый образ жизни. Певица также отметила, что никогда не пробовала никакие запрещенные вещества.

Про детские травмы и насилие в семье

Артистка рассказала, что в детстве ее бил отец, который часто выпивал.

"У него была белая горячка, он вел себя неадекватно.

Он мог прийти и просто ни за что взять и ударить меня в живот, взять и ударить головой об стенку. У меня один раз даже изо рта текла кровь", - рассказала певица.

Бьянка призналась, что ей не от кого было получить защиту и поддержку. 10-летний брат никогда не защищал младшую сестру, мать закрывала глаза на происходящее.

"Она не считала, что что-то страшное происходит, пыталась меня как-то защитить физически, но он мог даже ее толкнуть просто потому, что ему плохо", - вспоминает певица.