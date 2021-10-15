У первого эстонского космонавта врачи заподозрили проблемы со здоровьем
Российская киноактриса Юлия Пересильд, отправившаяся в космос для съемок в художественном фильме на борту МКС, возможно страдает от проблем со здоровьем.
Российская киноактриса Юлия Пересильд, отправившаяся в космос для съемок в художественном фильме на борту МКС, возможно страдает от проблем со здоровьем.
Об этом журналистам News.ru рассказал ученый Илья Бурлаковский. По его мнению, артистка может испытывать боль в груди и дискомфорт в области лопаток. Бурлаковский пришел к таким выводам на основании снимков, сделанных на МКС. Он указал на напряжение мышц шеи у артистки, что, по словам специалиста, как правило свидетельствует о болезненных ощущениях и скованности мышц в области грудного отдела, пишет TopNews.ru.
«Для полета Юлии Пересильд в космос это не опасно. А вот в будущем аукнется головными болями», – сказал он.
Кроме всего прочего из-за действия гравитации и истончения костной ткани из-за потери кальция в невесомости актрисе угрожает атрофия мышц органов малого таза, что может в свою очередь сказаться интимной жизни на Земле. По словам врача-гинеколога Марка Давидсона на восстановление Пересильд потребуется около месяца, пишет «ЭГ».
Напомним, что киноэкипаж, в состав которого вошел, в частности, также режиссер Клим Шипенко, пробудет на МКС 12 дней. На борту станции они снимают художественную кинокартину «Вызов».