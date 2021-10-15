Пт, 15.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Эксперт раскрыл один простой способ, как быстро выйти из френдзоны и больше никогда в нее не попасть

Друзья. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

По словам специалиста, для решения мучающего вопроса хватит одного маленького разговора.

«Френдзона» — термин для описания ситуации между двумя людьми, когда один считает отношения исключительно дружескими и его это устраивает, а другой мечтает перевести их на серьезный уровень, но у него это никак не получается. Вот только, по словам «любовного коуча» Шона Галаноса из Монреаля, Канада, никакой френдзоны не существует. Это лишь социальный конструкт, а значит, он у нас в головах. Ведь многие даже не пытаются выяснить, что чувствует нравящийся им человек на самом деле, пишет Life.ru.

Мужчина рассказал в «Тиктоке», что выйти из такой затруднительной ситуации поможет один способ. Вам всего лишь нужно решиться на разговор и четко обозначить свою симпатию.

Причина, по которой вы находитесь во френдзоне, — это то, что вы сами относитесь к этим людям как к своим потенциальным парням или девушкам. Вообще, я не верю в эту вашу «френдзону», потому что каждый из нее может выбраться, как только пожелает. Вот что для этого нужно сделать. Метод называется «Позовите их на свидание»!

Звучит просто и очевидно, но многие люди, которые находятся в подобных ситуациях, редко решаются предложить это объекту своего обожания. Причин может быть множество: боязнь быть отвергнутым, риск лишиться общения с человеком вовсе. Но, как утверждает Галанос, даже если это произойдет, такой вариант все равно лучше, чем мучить себя месяцами или даже годами, делая вид, что вы друзья. Если человек откажет, это не значит, что вы во френдзоне, ведь он имеет полное право не испытывать к вам романтических чувств.

Но это лишь один из худших исходов. Другие — намного приятнее. Вполне возможно, что нравящаяся вам персона совсем не против сходить с вами на свидание и ждала момента, когда «тронется лед».

НАВЕРХ
Back