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Провалы в памяти, беспричинные страхи и депрессия: что происходит с мозгом и психикой после ковида

Депрессия. Иллюстративное фото. ФОТО: Martin Novak/PantherMedia / Martin Novak

Почему при COVID-19 человек перестает чувствовать вкусы и запахи? Потому что вирус воздействует на головной мозг, отвечают врачи. Обоняние может сохраняться, но стать извращенным: яйцо пахнет тухлым, рыба – апельсинами и так далее. Исследователи считают, что вирус, размножаясь в клетках, приводит к воспалению мозговой ткани. Страдает центральная нервная система и психика человека, пишет Экспресс газета.

Нарушения могут проявиться независимо от того, насколько тяжело болел пациент. Если, например, температура была невысокой и держалась недолго, но обоняние долго не восстанавливается, скорее всего, последствий не избежать.

Американские эксперты после проведенных исследований заявляли о проблемах с мозговой деятельностью у 33% переболевших коронавирусом. Такие люди часто жалуются на снижение когнитивных функций – памяти, внимания, понимания. Интеллектуальные действия, которые прежде были для человека привычными, начинают вызывать затруднения.

Пациентам кажется, что они хорошо помнят те или иные вещи, а затем пытаются о них говорить - и понимают, что забыли. У подростков возникают те же проблемы с памятью, что и у пожилых,

- цитирует «АиФ» доцента Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова Марию Мальцеву.

Кроме того, COVID-19 приводит к тревожным расстройствам. Страхи возникают практически на пустом месте: например, человек несколько раз чихнул и тут же начинает подозревать у себя повторную «корону». Иногда дело доходит до панических атак – резких приступов сильной тревоги, когда страдающему кажется, что он сейчас умрет. В действительности же нет никакой угрозы для жизни. Случиться паническая атака может где угодно – дома, на улице, на работе, сопровождается сердцебиением, затрудненным дыханием, потливостью.

Во время болезни и после нее очень вероятны депрессивные реакции – придирчивость, капризность. Кто-то и вовсе начинает видеть мир исключительно в черном цвете.

Депрессии тяжелейшие. Например, успешная женщина, у которой все хорошо дома и на работе, есть семья, ребенок – лежит, и думает, как бы покончить с собой. Но как только начинают лечить ковид – все проходит,

- описал реальный случай доктор психологических наук, профессор Дмитрий Четвериков.

Очень смелое предположение о возможных последствиях COVID-19 сделали бразильские ученые – якобы перенесшие его могут в будущем столкнуться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, а также с шизофренией.

Некое совпадение и близость симптомов этих болезней с поражением COVID-19 ни в коем случае не означает, что он может быть фактором развития этих заболеваний. Не нужно, не разумно и не профессионально COVID объявлять причиной болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении,

- возмутился профессор кафедры психиатрии Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Юрий Сиволап в интервью «Московскому комсомольцу».

Как помочь своему мозгу после коронавируса, можно ли самостоятельно ускорить восстановление?

Еще лежа в больнице, читайте книги. Как только вас выписали, по возможности начинайте выходить на воздух. Максимально восстанавливайте самообслуживание, возвращайтесь к дистанционной работе. Очень хорошо успокаивает рисование,

- таков совет от доцента Мальцевой.

Тренируйтесь запоминать информацию — сначала в небольших объемах, потом больше, еще больше. Полезно учить стихи,

- рекомендует клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Юлия Мохова.

В один голос врачи повторяют: если с вами что-то в серьез не так, вы сами не справляетесь, не стесняйтесь обращаться к специалисту. Он обязательно подберет для вас оптимальную терапию и ответит на все вопросы.

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