Ксения Собчак впервые после ДТП выступила с видеообращением

Видео Ксения записала для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где эксперты и друзья обсуждают ее ДТП.

«По поводу того, как все произошло, я неоднократно писала. Тут мне добавить нечего. Тем более, протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов. И они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться», — сообщила Собак.

39-летняя ведущая подчеркнула, что хейтеры ополчились на нее не просто так. «Есть одна вещь, которую мне хочется обсудить подробнее. Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего плохого со мной случиться не может. Я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно. Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло», — говорит Ксения.

Также она ответила всем ненавистникам, которые обвиняют ее в черствости после того, как она покинула место ДТП. «Я прекрасно понимаю, что это чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана, и вопрос об этом я задала. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь. Но сейчас я делаю все, что есть в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших не словами, а делом», — завершила Ксения.