Наконец-то увидели: старшая дочь Владимира Путина выступила на форуме

Главный редактор радио «Эхо Москвы» опубликовал в личном блоге снимок Марии Воронцовой. В кадре она предстала в элегантном костюме голубого цвета и серых туфлях. Образ блондинки дополнили изящные аксессуары — брошь, а также серьги с жемчугом. «Мария Воронцова, старшая дочь президента, выступила в Петербурге на Женском форуме», — подписал снимок Алексей Венедиктов.

Мария Воронцова занимается генетическими исследованиями ФОТО: скриншот с youtube.com

Впрочем, сам Владимир Путин не любит распространяться о семье. Не раскрываются и подробности личной жизни его дочерей. Общественности остается лишь строить предположения, что наследницами президента являются Мария Воронцова и Катерина Тихонова, пишет «Стархит».

Дочь Путина Мария Воронцова ФОТО: скриншот с youtube.com

«Дочери живут обычной жизнью, рядовой — хочу это подчеркнуть. И я этому очень рад. Они у меня умные, воспитанные девушки, очень сдержанные, но с чувством собственного достоинства», — говорил глава государства еще десять лет назад.

К слову, Мария и Катерина действительно могут похвастаться блестящим образованием. Тихонова — кандидат физико-математических наук, занимается созданием Научно-технического центра МГУ. А Воронцова — ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и член президиума Российской ассоциации содействия науке.