Наконец-то увидели: старшая дочь Владимира Путина выступила на форуме

Вчера состоялось открытие третьего Евразийского женского форума. Модератором экспертной сессии «Изучение ДНК как способ познать себя» выступила Мария Воронцова, которую считают дочерью президента. О родстве с Путиным прямо заявил и журналист Алексей Венедиктов.
Главный редактор радио «Эхо Москвы» опубликовал в личном блоге снимок Марии Воронцовой. В кадре она предстала в элегантном костюме голубого цвета и серых туфлях. Образ блондинки дополнили изящные аксессуары — брошь, а также серьги с жемчугом. «Мария Воронцова, старшая дочь президента, выступила в Петербурге на Женском форуме», — подписал снимок Алексей Венедиктов.
Впрочем, сам Владимир Путин не любит распространяться о семье. Не раскрываются и подробности личной жизни его дочерей. Общественности остается лишь строить предположения, что наследницами президента являются Мария Воронцова и Катерина Тихонова, пишет «Стархит».
«Дочери живут обычной жизнью, рядовой — хочу это подчеркнуть. И я этому очень рад. Они у меня умные, воспитанные девушки, очень сдержанные, но с чувством собственного достоинства», — говорил глава государства еще десять лет назад.
К слову, Мария и Катерина действительно могут похвастаться блестящим образованием. Тихонова — кандидат физико-математических наук, занимается созданием Научно-технического центра МГУ. А Воронцова — ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и член президиума Российской ассоциации содействия науке.
На форуме Мария выступила модератором экспертной сессии «Изучение ДНК как способ познать себя». «Наши гены не являются ни панацеей, ни вселенским злом... Генетика как мощный... инструмент будет помогать более осознанно подойти к своему здоровью, а также к здоровью своих будущих детей», — говорила она.